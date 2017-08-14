شجار خلال انعقاد المهرجان المغربي في لافال

نفت رئيسة المهرجان المغربي في مدينة لافال شمالي مونتريال فاطمة معروف، معلومات نقلتها وسائل الإعلام الكيبيكية والمغربية من أن الشجار الذي وقع مساء السبت الفائت خلال المهرجان ، كان بين جزائريين ومغاربة.

وكانت فرقة مكافحة الشغب تدخلت حوالي الساعة السادسة من مساء السبت لوضع حد لشجار شارك فيه حوالي مئة مراهق قذف بعضهم رجال الأمن بالحجارة ما أدى إلى إصابة شرطي وأحد المواطنين بجراح. وأفادت الشرطة أنها لا تعرف بعد أسباب الشجار، وقد أوقفت مراهقا في الخامسة عشرة من عمره وأطلقت سراحه بعد تعهده بالمثول أمام المحققين.

وأكدت رئيسة المهرجان أنها لا تعرف أبدا إلى أية جنسية ينتمي المتشاجرون " وانتهز المناسبة لنفي كل ما صدر في الصحافة" وأكدت أنها لم تتحدث أبدا عن شجار بين جزائريين ومغاربة " فلم أرَ شيئا وبالتالي لا يمكنني أن أقول أي شيء".

© من موقع المهرجان المغربي

وفي سياق متصل، أشارت وسائل الإعلام إلى وقوع شجار مشابه في منتزه جاري في مدينة مونتريال في التاسع والعشرين من الشهر الفائت خلال الاحتفال بعيد المغرب الوطني ولم يسفر عن وقوع إصابات.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية