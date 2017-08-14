طالبو لجوء هايتيّون عند معبر لاكول الحدودي/Radio-Canada

طالبو لجوء هايتيّون عند معبر لاكول الحدودي/Radio-Canada

كندا: اوتاوا تسعى لاحتواء تدفّق اللاجئين الهايتيّين

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 14 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

تتابع الحكومة الكنديّة في اوتاوا كما حكومة كيبيك مسألة تدفّق اللاجئين بصورة غير شرعيّة  من الولايات المتّحدة نحو كندا عبر الحدود البريّة بين البلدين.

وقد ارتفع في الأسابيع القليلة الماضية عدد طالبي اللجوء وأغلبيّتهم من الهايتيّين بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوقاية المؤقّتة التي كان يتمتّع بها اللاجئون الهايتيّون المقيمون بصورة غير شرعيّة في الولايات المتّحدة والتي منحهم إياها الرئيس السابق باراك اوباما.

واثار الاجراء مخاوف الهايتيّين وقرّر عدد منهم اللجوء إلى كندا ووصل ما يزيد على ألفي طالب لجوء إلى مونتريال عبر معبر لاكول الحدودي.

الجنود الكنديّون ينصبون خيما لاستقبال طالبي اللجوء الهايتيّين عند معبر لاكول الحدودي إلى جنوب مدينة مونتريال
الجنود الكنديّون ينصبون خيما لاستقبال طالبي اللجوء الهايتيّين عند معبر لاكول الحدودي إلى جنوب مدينة مونتريال © Graham Hughes/PC

وكان وزير الهجرة الكندي أحمد حسين قد دعا الهايتيّين  في حديث لسي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة إلى أنّ يقدّموا طلب لجوء إلى الولايات المتّحدة "البلد الآمن الذي يتمتّع بسمعة قويّة وعادلة" كما قال الوزير حسين.

"في حال تمتّع طلبهم بالمصداقيّة سوف يُقبلون، وإلاّ فسيتمّ إبعادهم قال وزير الهجرة الكندي"، ونحن لا نشجّع عبور الحدود بصورة غير شرعيّة لأنّ هذا غير آمن كما قال".

وأوكلت الحكومة الكنديّة إلى وزير النقل مارك غارنو مهمّة متابعة هذا الملف.

ويقول الوزير غارنو في حديث لتلفزيون راديو كندا إنّ العدد الأكبر من طالبي اللجوء يصل إلى معبر لاكول الحدودي جنوب مونتريال وكلّ الأجهزة المختصّة جاهزة  لتسهيل البتّ الأوّلي بالطلبات.

ويشرح الوزير غارنو المراحل التي تمرّ بها طلبات اللجوء ويشير إلى أنّ الشرطة الفدراليّة تجري تقييما لصاحب الطلب لمعرفة ما إذا كان يشكّل خطرا على البلاد.

وفي حال الموافقة المبدئيّة، يتمّ نقل طالبي اللجوء إمّا نحو مونتريال أو نحو مقاطعة اونتاريو وعليهم أن ينتظروا حتّى إجراء مقابلة  مع لجنة الهجرة واللجوء.

ويؤكّد الوزير غارنو على وجود معايير واضحة مطبّقة لدى تقديم طلب  لجوء وينبغي أن يثبت صاحب الطلب أنّ حياته ستكون معرّضة للخطر في حال عاد إلى بلاده.

وزير النقل الكندي مارك غارنو
وزير النقل الكندي مارك غارنو © Patrick Doyle/PC

ويقول بشأن الخيم التي نصبها الجيش الكندي لطالبي اللجوء عند معبر لاكول الحدودي إنّ  الخيم معدّة لاستقبال طالبي اللجوء ليومين على الأكثر بانتظار أن يجري تقييم أوّلي لطلبهم وليست معدّة لاستقبالهم للمدى البعيد.

ويشير الوزير غارنو إلى أنّ الجيش نصب اثنتين وثلاثين خيمة  تتّسع لنحو 500 شخص وسيزيد العدد لتتّسع لنحو 1200 شخص.

ويقول غارنو إنّ طالبي اللجوء المرفوضة طلبااتهم يُبعدون إلى البلد الذي وصلوا منه ويقصد بذلك الولايات المتّحدة.

وكان جان فرانسوا ليزيه  زعيم الحزب الكيبيكي وهو حزب المعارضة الرسميّة في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة قد دعا  اوتاوا وكيبيك إلى وقف العمل مؤقّتا باتّفاق البلد الثالث الآمن لاحتواء تدفّق اللاجئين غير الشرعيّين.

ويقول الوزير مارك غارنو إبهذا الصدد نّ السلطات المختصّة تتولّى الاهتمام بطالبي اللجوء على أفضل وجه.

وإلغاء الاتّفاق بصورة مؤقّتة لن يخفّف من تدفّقهم وقد يتسبّب بمصاعب دبلوماسيّة مع الولايات المتّحدة  كما يقول الوزير غارنو.

ويؤكّد مارك غارنو  وزير النقل الكندي والمسؤول عن ملفّ طالبي اللجوء الهايتيّين أنّ البعثات الدبلوماسيّة الكنديّة تشرح لكلّ من يرغب كافّة  المعايير المطلوبة والواضحة لتقديم طلب اللجوء وفي طليعتها أن يُثبت مقدّم الطلب أنّ حياته مهدّدة في حال عاد إلى بلاده.

(راديو كندا الدولي / راديو كندا)

روابط ذات صلة:

طالبو اللجوء الهايتيّون قد يتّجهون إلى مقاطعة اونتاريو

تدفّق اللاجئين مستمرّ من الولايات المتّحدة نحو كيبيك

استمعوا

refugee-AR-Size

شارك
كلمات مفتاحية ، ،
فئة هجرة ولجوء

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
ثقافة وفنون، سياسةالأكاديون بدأوا الاحتفال بيومهم الوطنيدولي، سياسةقراءة في زيارة الزعيم العراقي مقتدى الصدر إلى السعودية والإماراتدوليكنديان بين القتلى الـ18 في هجوم واغادوغو الليلة الماضيةهجرة ولجوءكندا: اوتاوا تسعى لاحتواء تدفّق اللاجئين الهايتيّينمجتمعماذا جرى خلال المهرجان المغربي في لافال؟مجتمعتورونتو: شاب يهدد بتفجير قطار الأنفاقمجتمعشجار خلال انعقاد المهرجان المغربي في لافالمجتمعفي كندا على الدراجة الهوائيّة لهدف نبيلإقتصاداتّفاق التبادل الحرّ في أميركا الشماليّة: إعادة التفاوض تبدأ هذا الأسبوعثقافة وفنون، هجرة ولجوءبلا حدود ليوم الأحد 13-08-2018

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية