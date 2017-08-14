كندا: اوتاوا تسعى لاحتواء تدفّق اللاجئين الهايتيّين

تتابع الحكومة الكنديّة في اوتاوا كما حكومة كيبيك مسألة تدفّق اللاجئين بصورة غير شرعيّة من الولايات المتّحدة نحو كندا عبر الحدود البريّة بين البلدين.

وقد ارتفع في الأسابيع القليلة الماضية عدد طالبي اللجوء وأغلبيّتهم من الهايتيّين بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوقاية المؤقّتة التي كان يتمتّع بها اللاجئون الهايتيّون المقيمون بصورة غير شرعيّة في الولايات المتّحدة والتي منحهم إياها الرئيس السابق باراك اوباما.

واثار الاجراء مخاوف الهايتيّين وقرّر عدد منهم اللجوء إلى كندا ووصل ما يزيد على ألفي طالب لجوء إلى مونتريال عبر معبر لاكول الحدودي.

الجنود الكنديّون ينصبون خيما لاستقبال طالبي اللجوء الهايتيّين عند معبر لاكول الحدودي إلى جنوب مدينة مونتريال © Graham Hughes/PC

وكان وزير الهجرة الكندي أحمد حسين قد دعا الهايتيّين في حديث لسي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة إلى أنّ يقدّموا طلب لجوء إلى الولايات المتّحدة "البلد الآمن الذي يتمتّع بسمعة قويّة وعادلة" كما قال الوزير حسين.

"في حال تمتّع طلبهم بالمصداقيّة سوف يُقبلون، وإلاّ فسيتمّ إبعادهم قال وزير الهجرة الكندي"، ونحن لا نشجّع عبور الحدود بصورة غير شرعيّة لأنّ هذا غير آمن كما قال".

وأوكلت الحكومة الكنديّة إلى وزير النقل مارك غارنو مهمّة متابعة هذا الملف.

ويقول الوزير غارنو في حديث لتلفزيون راديو كندا إنّ العدد الأكبر من طالبي اللجوء يصل إلى معبر لاكول الحدودي جنوب مونتريال وكلّ الأجهزة المختصّة جاهزة لتسهيل البتّ الأوّلي بالطلبات.

ويشرح الوزير غارنو المراحل التي تمرّ بها طلبات اللجوء ويشير إلى أنّ الشرطة الفدراليّة تجري تقييما لصاحب الطلب لمعرفة ما إذا كان يشكّل خطرا على البلاد.

وفي حال الموافقة المبدئيّة، يتمّ نقل طالبي اللجوء إمّا نحو مونتريال أو نحو مقاطعة اونتاريو وعليهم أن ينتظروا حتّى إجراء مقابلة مع لجنة الهجرة واللجوء.

ويؤكّد الوزير غارنو على وجود معايير واضحة مطبّقة لدى تقديم طلب لجوء وينبغي أن يثبت صاحب الطلب أنّ حياته ستكون معرّضة للخطر في حال عاد إلى بلاده.

وزير النقل الكندي مارك غارنو © Patrick Doyle/PC

ويقول بشأن الخيم التي نصبها الجيش الكندي لطالبي اللجوء عند معبر لاكول الحدودي إنّ الخيم معدّة لاستقبال طالبي اللجوء ليومين على الأكثر بانتظار أن يجري تقييم أوّلي لطلبهم وليست معدّة لاستقبالهم للمدى البعيد.

ويشير الوزير غارنو إلى أنّ الجيش نصب اثنتين وثلاثين خيمة تتّسع لنحو 500 شخص وسيزيد العدد لتتّسع لنحو 1200 شخص.

ويقول غارنو إنّ طالبي اللجوء المرفوضة طلبااتهم يُبعدون إلى البلد الذي وصلوا منه ويقصد بذلك الولايات المتّحدة.

وكان جان فرانسوا ليزيه زعيم الحزب الكيبيكي وهو حزب المعارضة الرسميّة في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة قد دعا اوتاوا وكيبيك إلى وقف العمل مؤقّتا باتّفاق البلد الثالث الآمن لاحتواء تدفّق اللاجئين غير الشرعيّين.

ويقول الوزير مارك غارنو إبهذا الصدد نّ السلطات المختصّة تتولّى الاهتمام بطالبي اللجوء على أفضل وجه.

وإلغاء الاتّفاق بصورة مؤقّتة لن يخفّف من تدفّقهم وقد يتسبّب بمصاعب دبلوماسيّة مع الولايات المتّحدة كما يقول الوزير غارنو.

ويؤكّد مارك غارنو وزير النقل الكندي والمسؤول عن ملفّ طالبي اللجوء الهايتيّين أنّ البعثات الدبلوماسيّة الكنديّة تشرح لكلّ من يرغب كافّة المعايير المطلوبة والواضحة لتقديم طلب اللجوء وفي طليعتها أن يُثبت مقدّم الطلب أنّ حياته مهدّدة في حال عاد إلى بلاده.

(راديو كندا الدولي / راديو كندا)

روابط ذات صلة:

طالبو اللجوء الهايتيّون قد يتّجهون إلى مقاطعة اونتاريو

تدفّق اللاجئين مستمرّ من الولايات المتّحدة نحو كيبيك