ماذا جرى خلال المهرجان المغربي في لافال؟

المهرجان المغربي السنوي في لافال، عطلته هذه السنة اشتباكات وقعت مساء السبت الماضي في محيطه بين أكثر من مئة مراهق ، أفيد أنهم مغاربة وجزائريون، ما استدعى تدخلا من قوات الشرطة التي هرعت بكثافة إلى موقع المهرجان للحد من الشجار وأقدمت على إلغاء الحفلة الليلية المقررة.
ما حقيقة ما جرى؟ ما هي الأسباب؟ هل من خلافات بين أبناء الجاليتين المغربية والجزائرية؟ مجموعة من الأسئلة وسواها طرحتها في مقابلة هاتفية، على رئيسة المهرجان المغربي في لافال السيدة فاطمة معروف التي كانت نفت كليا أن يكون الشجار وقع بين أبناء الجاليتين:استمعوا
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