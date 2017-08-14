ماذا جرى خلال المهرجان المغربي في لافال؟

المهرجان المغربي السنوي في لافال، عطلته هذه السنة اشتباكات وقعت مساء السبت الماضي في محيطه بين أكثر من مئة مراهق ، أفيد أنهم مغاربة وجزائريون، ما استدعى تدخلا من قوات الشرطة التي هرعت بكثافة إلى موقع المهرجان للحد من الشجار وأقدمت على إلغاء الحفلة الليلية المقررة.

شرطة لافال © Radio-Canada