كنديان بين القتلى الـ18 في هجوم واغادوغو الليلة الماضية

أكدت اليوم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند مقتل كندييْن في الهجوم الذي أودى بحياة 18 شخصاً الليلة الماضية في العاصمة البوركينية واغادوغو.

وهاجم مسلحون، يُعتقد أنهم جهاديون، مقهى ومطعم "عزيز اسطنبول" التركي في وسط واغادوغو عند التاسعة من ليل أمس، فقتلوا 18 شخصاً، من بينهم سبعة بوكينيين وكويتيان ولبنانيان وتركي وفرنسي وسنغالي ونيجيري (من نيجيريا)، إضافة إلى الكندييْن.

والمقهى والمطعم المذكور مقصود من الأجانب المقيمين في واغادوغو ويقوم بنقل مباريات كرة القدم الكبيرة بشكل مباشر.

"سمعنا عيارات نارية، بدأوا بإطلاق النار على شرفة المطعم، فصعدنا السلالم إلى الأعلى وانبطحنا أرضاً، ثم جاء المهاجمون وصوبوا بنادقهم نحونا (...)، لم أفهم لغتهم، ربما كانت عربية"، قال أحد الناجين من هجوم المطعم وهو في مستشفى في واغادوغو في مقابلة مع التلفزيون البوركيني.

صور العمّال الإنسانيين الكنديين الستة الذين قُتلوا في هجوم واغادوغو في 15 كانون الثاني (يناير) 2016 © Radio-Canada

يُذكر أن هجوميْن استهدفا في 15 كانون الثاني (يناير) 2016 فندقاً ومطعماً يرتادهما رعايا غربيون في واغادوغو أوقعا 30 قتيلاً، بينهم ستة عمال إنسانيين كنديين من مقاطعة كيبيك، عدا الجرحى. وتبنى الهجوميْن آنذاك تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

(أسوشيتد برس / وكالة الصحافة الفرنسية / راديو كندا الدولي)