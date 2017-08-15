من اليسار: جي بي اغيكوك رئيس اتّحاد الاينويت وكاترين ماكينا وزيرة البيئة الكنديّة وجو سافيكاتاك وزير البيئة في إقليم نونافوت/ (Nick Murray/CBC)/هيئة الاذاعة الكنديّة

من اليسار: جي بي اغيكوك رئيس اتّحاد الاينويت وكاترين ماكينا وزيرة البيئة الكنديّة وجو سافيكاتاك وزير البيئة في إقليم نونافوت/ (Nick Murray/CBC)/هيئة الاذاعة الكنديّة

كندا: منطقة محميّة شاسعة في أقصى الشمال القطبي

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 15 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

تعتزم الحكومة الكنديّة إقامة منطقة محميّة في الشمال الكندي الكبير بالتعاون مع إقليم نونافوت حسبما أعلنت وزيرة البيئة  والتغيير المناخي الكنديّة كاترين ماكينا.

وتبلغ مساحة المنطقة المحميّة البحريّة 131  ألف كيلومتر مربّع وتوصّلت الحكومة إلى تفاهم مع إقليم نونافوت لتحديدها في مضيق لانكاستر.

"تعهّدت الحكومة بحماية 5 بالمئة من مناطقنا البحريّة مع نهاية السنة الحاليّة و20 بالمئة بحلول العام 2020 قال وزير الصيد والمحيطات الكندي دومينيك لوبلان".

ورأى  لوبلان أنّ تحديد المنطقة المحميّة في إقليم نونافوت هو بمثابة خطوة مهمّة على طريق تحقيق الهدف الكندي.

وتطالب قبائل الاينويت في الشمال الكندي الكبير منذ ستّينات القرن الماضي، بحماية هذه المنطقة البالغة الأهميّة بالنسبة للسكّان الأصليّين والتي تتيح لهم مواصلة أنشطتهم التقليديّة.

والمناطق المحميّة كناية عن مساحات يتمّ تحديدها لحمايتها من الاستغلال الصناعي وحماية البيئة فيها دون أن يعني ذلك وقف الأنشطة التجاريّة والسياحيّة فيها.

المنطقة المحميّة التي حدّدها اتّحاد كيكيكتاكي لقبائل الاينويت/QIA

المنطقة المحميّة التي حدّدها اتّحاد كيكيكتاكي لقبائل الاينويت/QIA

وتقيم خمس مجموعات من الاينويت داخل حدود المنطقة المحميّة، ومن المتوقّع أن تجري الحكومة مفاوضات مع أبناء هذه المجموعات  للتوقيع على اتّفاقيّة حول المنافع التي يجنونها Inuit Impact and Benefit Agreement قبل افتتاح المنطقة المحميّة بصورة رسميّة.

ويقول جي بي اغيكوك رئيس اتّحاد كيكيكتاني اينويت إنّ قبائل الاينويت ستستمرّ في الافادة من المنطقة المحميّة وتنمو وتزدهر في المستقبل.

واعتبر أنّ بإمكان السكّان المحليّين أن يكونوا أفضل حماة للطبيعة في حال تمّت تلبية احتياجاتهم.

وتتوقّف خلال المفاوضات كافّة أنشطة التنقيب عن الغاز والنفط وتطويره على أن تتوقّف بصورة تامّة لدى تحديد المنطقة المحميّة بموجب القانون الكندي.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/سي بي سي)

شارك
كلمات مفتاحية ، ،
فئة بيئة وحياة حيوانية

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
مجتمعمزار جديد لمريم العذراء في لافال - كبيكدولي، سياسةقراءة في كلام كارلا ديل بونتي بشأن الأدلة المتوفرة ضد بشار الأسدثقافة وفنون، مجتمعمعرض القدس الدائري سيبقى في كيبيكإقتصادكندا: أول تراجع سنوي في أسعار العقارات منذ فبراير 2013مجتمعكيبيك: اليمين المتطرف يستغل تدفق المهاجرينهجرة ولجوءالشاب السوري خالد درار: من ويلات الحرب في سوريّا إلى التألّق الرياضي في كنداصحةمانيتوبا: 20 مليون دولار لترميم مستشفيات وينيبيغ وتجديدهامجتمعاونتاريو: العائلات الفقيرة تزداد فقرا حسب دراسة جديدةبيئة وحياة حيوانيةكندا: منطقة محميّة شاسعة في أقصى الشمال القطبيثقافة وفنون، سياسةالأكاديون بدأوا الاحتفال بعيدهم الوطني

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية