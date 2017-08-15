اونتاريو: العائلات الفقيرة تزداد فقرا حسب دراسة جديدة

تراجع مدخول العائلات االفقيرة في اونتاريو عام 2015 عمّا كان عليه عام 2000 حسب تقرير صادر عن المركز الكندي للسياسات البديلة.

وأفاد التقرير أنّ العائلات التريّة ازدادت ثراء خلال الفترة ذاتها في المقاطعة التي هي الأولى من حيث عدد السكّان في كندا.

"هنالك فعلا سوقان مختلفان للعمل في اونتاريو قالت معدّة الدراسة شيلا بلوك".

وعزت بلوك السبب إلى استبدال الوظائف المرتفعة الأجور في القطاع الصناعي بوظائف غير مستقرّة في قطاع الخدمات.

وتأتي الدراسة في وقت تعهّدت فيه حكومة اونتاريو برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 15 دولارا للساعة بحلول العام 2019 .

ورحّب مركز السياسات البديلة بقرار الحكومة وحثّها في الوقت عينه على إصلاح قوانين العمل لمساعدة الموظّفين العاملين بدوام مؤقّت بصورة خاصّة.

لكنّ بعض المراجع ومن بينها غرفة التجارة في اونتاريو رأت أنّ زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 15 دولارا للساعة سيكلّف شركات المقاطعة 23 مليار دولار كما أنّه يشكّل خطرا على 185 ألف وظيفة.

ورأت شيلا بلزك بالمقابل أنّ المضاعفات المترتّبة عن رفع الحدّ الأدنى على الشركات لا تفوق الفوائد التي تعود للعمال ذوي الأجور المنخفضة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)