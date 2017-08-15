مانيتوبا: 20 مليون دولار لترميم مستشفيات وينيبيغ وتجديدها

كشف المكتب الإقليمي للصحة في وينيبيغ بعد ظهر أمس عن تفاصيل خطته لترميم مستشفيات عاصمة مقاطعة مانيتوبا وتجديدها. وتنص الخطة على استثمار نحوٍ من 20 مليون دولار لهذه الغاية في الأشهر الـ27 المقبلة.

وتتضمن الخطة التي أُعلن عنها في نيسان (أبريل) الفائت استبدال اثنيْن من مراكز خدمات الطوارئ في المدينة بمراكز لتوفير العناية الطارئة وإقفال مركز خدمات طوارئ ثالث.

وتنص الخطة أيضاً على تجميع المرضى المحتاجين لخدمات عناية متشابهة في مؤسسات استشفائية مزودة بطواقم طبية ومعدات متخصصة.

وسط مدينة وينيبيغ إلى اليسار ومتحف حقوق الإنسان إلى اليمين (أرشيف) © CBC / Bert Savard

وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة أعمال ترميم وتجديد لمركز خدمات الطوارئ في مستشفى سان بونيفاس (Hôpital Saint-Boniface) وإنشاء قاعات خاصة للعلاجات الطويلة الأمد في مركز دير لودج (Deer Lodge Centre) وأعمال ترميم وتجديد في مركز الخدمات الصحية (Health Sciences Centre) لتلبية أعداد متزايدة من المرضى ريثما تتحول سائر مراكز خدمات الطوارئ إلى مراكز لتوفير العناية الطارئة.

ومن المفترض أن تُنجز هذه المرحلة الأولى من الخطة في الربيع المقبل.

أما المرحلة الثانية من الخطة فتتضمن بين مشاريعها دراسة جدوى لمشروع مطار للمروحيات في مستشفى سان بونيفاس على أن تموّل تنفيذَه في حال تقرر إنشاؤه مؤسسةُ مستشفى سان بونيفاس.

(راديو كندا)