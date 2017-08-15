كندا: أول تراجع سنوي في أسعار العقارات منذ فبراير 2013

بلغ معدل سعر البيع للمسكن في تموز (يوليو) الفائت في كندا 478696 دولاراً، متراجعاً بنسبة 0,3% عن مستواه في الشهر نفسه من العام الفائت، ما يشكل أول تراجع سنوي منذ شباط (فبراير) 2013، كما جاء اليوم في تقرير لـ"الجمعية الكندية للعقارات" (Canadian Real Estate Association).

ويعزو التقرير هذا التراجع في الأسعار إلى تراجع حركة السوق العقارية في كل من تورونتو الكبرى وفانكوفر الكبرى اللتيْن تشكلان قاطرة ارتفاع أسعار العقارات في كندا.

وإذا ما وُضعت هاتان السوقان جانباً، يبلغ معدل سعر البيع للمسكن في سائر كندا 381297 دولاراً في تموز (يوليو) الفائت، أي بارتفاع نسبته 4,56% عن مستواه في الشهر نفسه من العام الفائت.

ويأتي هذا التراجع في معدل سعر البيع للمسكن في كل كندا الشهر الفائت متزامناً مع تراجع عدد المساكن المُباعة بواسطة خدمة "أم أل أس" (MLS) بنسبة 2,1%، ما يشكل تراجعاً شهرياً رابعاً على التوالي.

وسط فانكوفر (أرشيف) © Radio Canada

وكانت حكومة أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية، قد أعلنت في 20 نيسان (أبريل) الفائت فرض ضريبة عقارية إضافية نسبتها 15% على الشارين الأجانب ابتداءً من اليوم التالي في المنطقة التي تُعرف بـ"حَدوة الحصان الذهبية الكبرى" والتي تشمل تورونتو الكبرى وضواحيها، أسوة بما كانت حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا الليبرالية قد أقدمت عليه في فانكوفر الكبرى ابتداءً من 2 آب (أغسطس) 2016.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)