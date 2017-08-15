كيبيك: اليمين المتطرف يستغل تدفق المهاجرين

تتحرك تنظيمات يمينية متطرفة في مقاطعة كيبيك لشجب سياسة الهجرة الكندية والتنديد بالهجرة الشرعية وغير الشرعية مستغلة تدفق آلاف طالبي اللجوء الهايتيين عبر الحدود الكندية الأميركية، وفي هذا الإطار دعت منظمة "لا موت" إلى المشاركة في تظاهرة بعد ظهر يوم الأحد المقبل للتنديد بمواقف حكومتي كندا وكيبيك في مواجهة ما وصفته"بكارثة الهجرة غير الشرعية". كما عبرت عن رغبتها بمساعدة الشرطة الملكية التي لا تمتلك الموارد الضرورية للقيام بعملها وضمان أمن المواطنين ، بحسب رأيها. ولن تحدد المنظمة مكان التظاهر قبل يوم السبت المقبل "لأسباب أمنية"

ملصق يدعو إلى الهجرة المعاكسة © راديو كندا

من جهتها رفعت منظمة "أتالنت" ملصقات على بعض طرقات كيبيك تدعو فيها إلى هجرة معاكسة، بمعنى ترحيل المهاجرين ونشرت على صفحتها على موقع فيسبوك مقالا اعتبرت فيه أن "آلاف المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين واللاجئين الذين تستقبلهم كيبيك سنويا يشكلون "تهديدا للهوية الكيبيكية". ورأت أن هناك حلا واحدا قبل فوات الأوان وهو قلب المعادلة بمعنى ترحيل المهاجرين على نطاق واسع .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية