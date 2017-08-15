معرض القدس الدائري سيبقى في كيبيك

تعهدت حكومة مقاطعة كيبيك بتصنيف معرض القدس الدائري بمحاذاة كاتدرائية سان آن دو بوبري في كيبيك وقاعته المستديرة كموقع تراثي.

وأعلن وزير الثقافة في المقاطعة لوك فورتان، أن الحكومة "تضمن حماية هذا الموقع التراثي الذي يحظى باهتمام وطني بسبب ما يجسده من قيم تاريخية وفنية ومعمارية" واضاف الوزير بأن تصنيفه كموقع تراثي "يلزم مالكه بصيانته وبإبقائه بحالة جيدة وأنه في حال تقريره بيعه، عليه الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة". وأكد الوزير أن بإمكان مالكه بيعه لأي كان بما في ذلك الأجانب شرط التعهد بعدم نقله وإبقائه في كيبيك.

من جهتها عبرت أسرة بلوان التي تمتلك المعرض عن أسفها لإقدام الوزير بين ليلة وضحاها على اعتباره موقعا تراثيا . وأكد ممثل الأسرة الذي كان طرح المعرض للبيع بخمسة ملايين دولار بأن الساعين لشرائه لم يتمكنوا من الحصول على مساعدات مالية لصيانة اللوحات الضخمة التي يضمها، وسيعقدون اجتماعا مع وزير الثقافة يوم غد الأربعاء لإيجاد حلول مناسبة ترضي الطرفين.

يذكر أن اللوحات الضخمة للرسام الألماني برونو بيغلهام معروضة في يانت آن دو بوبري منذ العام 1895 .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية