قراءة في كلام كارلا ديل بونتي بشأن الأدلة المتوفرة ضد بشار الأسد

قالت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي إن الأدلة المتوفرة ضد الرئيس السوري بشار الأسد تكفي لإدانته بارتكاب جرائم حرب، لكن غياب محكمة ومدع عام دولييْن مكلفيْن بمهمة إجراء محاكمات في قضايا جرائم الحرب في سوريا يجعل من إحقاق العدالة أمراً بعيد المنال حسب رأيها. وجاء كلامها في مقابلة نشرتها صحيفتان سويسريتان يوم الأحد.

وكانت ديل بونتي، السويسرية السبعينية التي اشتهرت من خلال تحقيقها في جرائم الحرب التي ارتكبت في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، قد سلّمت في وقت سابق من الشهر الجاري رسالة استقالتها من منصبها في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بعد خمس سنوات من العمل فيها مؤكدة أنها ستترك منصبها في 18 أيلول (سبتمبر) المقبل لأن اللجنة "لا تفعل شيئا على الإطلاق".

الرئيس السوري بشار الأسد خلال حديث صحفي (أرشيف) © Sana / Reuters

وقالت ديل بونتي آنذاك إنه "في البداية كان هناك الخير والشر، فكانت المعارضة من جهة الخير ونظامُ الأسد يلعب دور الشر، لكن الآن جميع الأطراف في سوريا تصطف في جهة الشر حيث ارتكب نظام الأسد جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيميائية، فيما لم تعد المعارضة تضم إلّا المتطرفين والإرهابيين".

حاورتُ الناشط والمدون الكندي السوري الدكتور محمد محمود حول كلام كارلا ديل بونتي.

(أ ف ب / فرانس 24 / لو موند)