مزار جديد لمريم العذراء في لافال – كبيك

تقوم رعية سيدة لبنان المارونية في مدينة لافال، في ضاحية مونتريال الشمالية، بمشروع إيماني ضخم هو كناية عن تشييد مزار كبير للسيدة مريم العذراء، التي يجمع المسيحيون والمسلمون على تكريمها، في وسط حديقة الكنيسة، يتوسطه تمثال للعذراء بطول ثمانية أمتار ووزن ستين طنا من الرخام الأبيض، يذكّر بتمثال حريصا في لبنان، ويهدف في ما يهدف، إلى جمع المؤمنين المسيحيين والمسلمين حول أحد القواسم المشتركة للدينين التوحيديين : الإيمان بـ"ستنا مريم" التي يخصها القرآن الكريم بسورة من سوره المئة والأربع عشرة.

راعي الكنيسة الأب ريشار ضاهر © موقع الكنيسة على فيسبوك

للمزيد من المعلومات حول المشروع وأهدافه أجريت مقابلة هاتفية مع راعي كنيسة سيدة لبنان المارونية في مدينة لافال الأب ريشار ضاهر:استمعوا