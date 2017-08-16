إطفاء حريق في برج سي أن في تورونتو

تمكّنت فرق الاطفاء في تورونتو من إخماد حريق نشب في برج سي أن في المدينة.

وقد اندلع الحريق في الثالثة من فجر الأربعاء في أعلي البرج، في الصاري الذي يضمّ هوائيّات للاتّصالات السلكيّة واللاسلكيّة.

وأشارت عناصر الاطفاء إلى احتمال وقف البثّ في بعض محطّات الراديو والتلفزة بما فيها سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة.

ولم تُعرف أساب الحريق بعد ولا تستبعد الشرطة أن يكون قد تسبّب به احتراق أحد الكابلات الكهربائيّة.

وتمّ إجلاء 20 موظّفا عن مبنى البرج وشارك 30 شرطيّا في إخماد الحريق وتسلّلوا إلى أعلى البرج لإطفاء النيران.

ومن المتوقّع أن يفتح البرج أبوابه أمام الزوّار كالمعتاد اليوم.

(راديو كندا الدولي/راديو كندا)