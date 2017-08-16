عناصر الاطفاء أمام برج سي أن في تورونتو/Radio-Canada/Michel Bolduc

عناصر الاطفاء أمام برج سي أن في تورونتو/Radio-Canada/Michel Bolduc

إطفاء حريق في برج سي أن في تورونتو

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 16 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تمكّنت  فرق الاطفاء في تورونتو من إخماد حريق نشب في برج سي أن في المدينة.

وقد اندلع الحريق في الثالثة من فجر الأربعاء في أعلي البرج، في الصاري الذي يضمّ هوائيّات للاتّصالات السلكيّة واللاسلكيّة.

وأشارت عناصر الاطفاء إلى احتمال وقف البثّ في بعض محطّات الراديو والتلفزة بما فيها سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة.

ولم تُعرف أساب الحريق بعد ولا تستبعد الشرطة أن يكون  قد تسبّب به احتراق أحد الكابلات الكهربائيّة.

برج تورونتو / Radio-Canada/Michel Bolduc

برج تورونتو / Radio-Canada/Michel Bolduc

وتمّ إجلاء 20 موظّفا عن مبنى البرج وشارك 30 شرطيّا في إخماد الحريق وتسلّلوا إلى أعلى البرج لإطفاء النيران.

ومن المتوقّع أن يفتح البرج أبوابه أمام الزوّار كالمعتاد اليوم.

(راديو كندا الدولي/راديو كندا)

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