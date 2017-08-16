انطلاق جولة إعادة التفاوض بشأن اتّفاق التبادل الحر “نافتا”

انطلقت في واشنطن اليوم الأربعاء جولة إعادة التفاوض بشأن اتّفاق التبادل التجاريّ الحر الموقّع عام 1994 بين الولايات المتّحدة وكندا والمكسيك.

ويشارك في المفاوضات كلّ من وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند والممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد المكسيكي الديفونسو غواهاردو.

وكانت وزيرة الخارجيّة الكنديّة قد أكّدت مطلع الأسبوع على الأولويّات الكنديّة ومن بينها نظام إدارة الامدادات في القطاع الزراعي والحفاظ على نظام التعريفات الجمركيّة ورسوم التصدير لحماية قطاعات صناعة الحليب والدواجن والبيض.

كما أكّدت أنّ كندا ستدافع عن آليّات التحكيم المستقلّ لفضّ الخلافات الاقتصاديّة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكّد عزمه على إعادة التفاوض بشأن اتّفاقيّة التبادل الحرّ التي وصفها بأسوأ اتّفاق تجاري في تاريخ الولايات المتّحدة.

وتستمرّ هذه الجولة، وهي الأولى من بيع سبع جولات تفاوض حتّى يوم الأحد المقبل.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)