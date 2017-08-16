من اليمين: الممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند ووزير التجارة المكسيكي الديفونسو غواهاردو

من اليمين: الممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند ووزير التجارة المكسيكي الديفونسو غواهاردو
Photo Credit: Jacquelyn Martin/AP

اتّفاق التبادل التجاريّ الحرّ: انقسام في مواقف كندا والولايات المتّحدة والمكسيك

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 16 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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انطلقت في واشنطن اليوم الأربعاء الجولة الأولى من المفاوضات بشأن اتّفاق التبادل التجاري الحرّ المعروف بنافتا والذي وقّعته كندا والولايات المتّحدة والمكسيك عام 1994.

وتأتي المفاوضات بعد أشهر من الاستعدادات، وبعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه على إعادة التفاوض بشأن الاتّفاق المذكور.

ويشارك في المفاوضات كلّ من وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند والممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد المكسيكي الديفونسو غواهاردو.

وبدا الممثّل التجاري الأميركي حازما في موقفه وأكّد في كلمته الافتتاحيّة أنّ الاتّفاق بحاجة لإعادة التفاوض خصوصا أنّ اقتصادات الدول الثلاث مختلفة اليوم عمّا كانت عليه لدى التوقيع عليه قبل نحو ربع قرن.

وقال روبرت لايتهايزر إنّه يشاطر الرئيس ترامب رأيه في أنّ النافتا هو أسوأ اتّفاق تجاري في تاريخ الولايات المتّحدة، وأنّه تسبّب في إقفال العديد من المصانع الأميركيّة وانتقال العديد منها إلى المكسيك.

"بالنسبة للعديد من الأميركيّين، فشِلَ اتّفاق نافتا. ولا يمكن أن نتجاهل خسارة الوظائف والمصانع المقفلة التي تسبّب بها الاتّفاق قال ممثّل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر".

وأكّدت وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند في كلمتها الافتتاحيّة أنّ العلاقات التجاريّة بين الولايات المتّحدة وكندا هي الأهمّ في العالم  والأكثر فعاليّة والأكثر فائدة للطرفين.

من اليمين: الرئيس المكسيكي انريكي بينا نيتو والرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو
من اليمين: الرئيس المكسيكي انريكي بينا نيتو والرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو ©  Reuters/Chris Wattie/Brian Snyder/Carlos

"نريد حماية اتّفاقيّة النافتا، التي تخلق فرص العمل والنموّ الاقتصادي، تحديث النافتا، وانتهاز هذه الفرصة لتقليص المعاملات الاداريّة وجعل الاتّفاق تقدّميّا أكثر، خصوصا بالنسبة لما يتعلّق بقواعد العمل والبيئة والمساواة بين الجنسين، والسكّان الأصليّين، والحفاظ على كلّ عناصر النافتا التي تصبّ في مصلحتنا الوطنيّة قالت وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند".

أمّا وزير التجاري المكسيكي اديفونسو غوهاردو، فأكّد أنّ بلاده تؤمن باأنّ اتّفاق التبادل الحرّ ناجح ولكنّها توافق واشنطن رأيها في ضرورة تحديثه.

"العمليّة التي باشرنا بها لا تقتضي أن ننظر إلى الوراء بل أن نتطلّع نحو المستقبل. ونحن محظوظون بأنّنا روّاد من جديد من خلال إعادة تحديد النافتا قال وزير تجارة المكسيك الديفونسو غواهاردو".

والأنظار اليوم نحو واشنطن مع انطلاق الجولة الأولى من بيع سبع جولات للتفاوض بشأن الاتّفاق، والتي يتوقّع المراقبون أن تكون صعبة بين الأطراف الثلاثة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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فئة إقتصاد، دولي

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