خاتمة سعيدة لطفل اختطفه تنظيم “الدولة اإسلامية” لمدة ثلاث سنوات”

يصل فجر غد الخميس إلى مطار وينيبغ في وسط الغرب الكندي الطفل اليزيدي البالغ من العمر اثني عشر عاما ، عماد مشكو تامو ، الذي كان اختطف على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" شمال العراق في صيف العام 2014 ، وتمكنت القوات العراقية من تحريره منتصف الشهر الفائت والاتصال بوالدته ، نوفا زغلا، في أعقاب نشر صوره على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت والدته لجأت مع أسرتها إلى كندا منذ حوالي ستة اشهر دون أن تعرف ما إذا كان ابنها على قيد الحياة.

الطفل عماد مشكو © فيسبوك

وقد سعت "جمعية يزيديي مانيتوبا" والمؤسسة الفرانكوفونية لاستقبال اللاجئين على الضغط على الحكومة الكندية لمنحه حق اللجوء وتسفيره إلى كندا في إطار برنامج جمع الشمل.

ويؤكد مدير جمعية يزيديي مانيتوبا ، حجي حسو أن والدة عماد على اتصال يومي مع ابنها عبر الإنترنيت منذ تحريره وأنها ستكون مع أسرتها وعدد من قادة الجالية اليزيدية وأبنائها في استقباله على المطار .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية