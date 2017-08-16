وجدَتْ خاتم الخطوبة المفقود مُرصِّعاً جزرة في مزرعة العائلة

ماري غرامز حاملة الجزرة التي يزينها خاتمها الماسي الذي فقدته عام 1984 © CP/HO / Iva Harberg

لم تكن ماري غرامز تتوقع أنها ستجد يوماً ما خاتم خطوبتها الماسي الذي فقدته عام 1984 فيما كانت تعمل في مزرعتها قرب قرية أرمينا في وسط مقاطعة ألبرتا في غرب كندا.

وكم كانت فرحتها كبيرة، ودهشتها أيضاً، عندما عثرت كنتها، كولين دايلي، على الخاتم الثمين هذا الأسبوع، بعد 13 عاماً على فقدانه، ملفوفاً حول جزرة في المزرعة العائلية نفسها حيث كانت غرامز تقيم. وكانت دايلي تحصد بعض الجزر برفقة كلبها، بيلي، لتحضير وجبة العشاء.

"أشعر بالارتياح وبسرور داخلي"، قالت أمس غرامز البالغة من العمر 84 عاماً للصحافيين في منزلها في مدينة كامروز الواقعة على مسافة نحوٍ من عشرين كيلومتراً جنوب شرق مزرعة العائلة.

وروَت غرامز أنها بحثت أياماً طويلة عن خاتمها الماسي في المزرعة وفي كل مكان ظنت أنها قد تكون فقدته فيه، لكن دون جدوى. وفي النهاية ابتاعت لنفسها خاتماً آخر.

وأضافت أنها لم تُخبر يوماً زوجها، نورمان، المتوفي قبل خمس سنوات أنها أضاعت الخاتم الثمين، لكنها أعلمت ابنها بذلك.

(راديو كندا / ذي تورونتو ستار / راديو كندا الدولي)