متى يعتبر الجنين كائنا بشريا؟

متى يعتبر القانون الجنائي الكندي أن الجنين أصبح كائنا بشريا؟

السؤال مطروح في مختلف الأوساط الكندية السياسية والقضائية والاجتماعية، في أعقاب قضية إقدام المدعو سفيان غازي البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاما على محاولة قتل زوجته طعنا وهي حامل في شهرها الثامن ، والتي أثارت، فضلا عن التنديد والإدانة، تساؤلات حول مفهوم الكائن البشري قانونيا، واحتمال عودة الجدل حول الإجهاض وتحديد متى تبدأ الحياة فعلا.

متى يعتبر القانون الجزائي أن الجنين بات كائنا بشريا؟

يجيب المحامي المتخصص في القانون الجنائي الكندي جان كلود هيبير:

"لقد تم تحديد أن الجنين هو كائن بشري إذا ما خرج حيا من بطن أمه أو من رحمها والمسألة لا تنحصر بقطع الحبل السري أو أن الجنين يتنفس أو لا يتنفس إنما إذا ما لاحظنا على الصعيد الطبي بأنه حي، وبالتالي يمكن اعتباره كائنا بشريا" ويضيف:

" عندها، وإذا ما تعرض لعنف جسدي وجروح جراء إهمال جرمي أو أية وسيلة أخرى يتم تطبيق القانون".

إمرأة حامل تخضع لفحص طبي © CBC

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