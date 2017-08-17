قطيع من الأبقار في بروكس في مقاطعة البرتا

قطيع من الأبقار في بروكس في مقاطعة البرتا
Photo Credit: Larry MacDougal/CP

كندا: اتّحاد مربّي المواشي في مواجهة سياسة الحماية الأميركيّة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 17 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

يشارك ممثّلون من الاتّحاد الكندي لمربّي الواشي في المؤتمر السنوي لقطاع صناعة الأبقار المنعقد في البرتا يومي الخميس والجمعة.

وعلى جدول الأعمال مسألة الحفاظ على المكتسبات التي حقّقها هذا القطاع في وجه سياسة الحماية الأميركيّة في وقت تجري فيه المفاوضات بشأن اتّفاق التبادل التجاريّ الحر المعروف بالنافتا والموقّع بين دول الشمال الأميركي الثلاث، كندا والولايات المتّحدة والمكسيك.

"يبدو أنّ الولايات المتّحدة ترغب في استعادة بعض سياسات الحماية ونحن لا نريد ذلك وهذه هي الرسالة التي نريد إيصالها ونحن نجمع على ذلك قال جون ماسوول مدير العلاقات بين الحكومة واتّحاد مربّي المواشي".

ويأمل الاتّحاد في أن تساهم إعادة التفاوض في إلغاء بعض القواعد الاداريّة التي تتسبّب في بطء حركة التجارة بين البلدين.

لحوم معلّبة معدّة للبيع/Tom Addison/CBC News/ هيئة الاذاعة الكنديّة

لحوم معلّبة معدّة للبيع/Tom Addison/CBC News/ هيئة الاذاعة الكنديّة

وتمّ فرض هذه القواعد بعد أزمة جنون البقر للتأكّد من عدم تصدير أبقار مولودة قبل العام 1999.

وأصبحت القواعد تلك بالية كما يقول الاتّحاد لأنّه لم تعد هنالك أبقار مولودة قبل هذا التاريخ.

ويؤكّد  جون ماسوول أنّ السوق الأميركيّة مهمّة جدّا للمصدرين الكنديّين، وتصل  قيمة  الصادرات الكنديّة من اللحوم والأبقار نحو الولايات المتّحدة إلى 3 مليارات دولار وتتجاوز بقليل 100 مليون دولار نحو المكسيك.

وتبلغ قيمة الصادرات الأميركيّة نحو السوق الكنديّة مليار دولار ، ما يعني أنّ التبادل مفيد للجميع كما قال جون ماسوول.

(راديو كندا الدولي/سي بي سي/راديو كندا)

شارك
كلمات مفتاحية ، ،
فئة إقتصاد، دولي

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
إقتصادتراجع المبيعات الصناعية الكندية في حزيران (يونيو)كندا توصي مواطنيها في برشلونة بالحذر وترودو يعزّي بالضحايادولي، سياسةقراءة في أحداث العوّاميّةمجتمعمتى يعتبر الجنين كائنا بشريا؟دولياليمن: الازمة الانسانيّة تزداد سؤابيئة وحياة حيوانيةسسكتون: التسميد المنزلي إلزامي في وقت قريبإقتصاد، دوليكندا: اتّحاد مربّي المواشي في مواجهة سياسة الحماية الأميركيّةمجتمعوجدَتْ خاتم الخطوبة المفقود مُرصِّعاً جزرة في مزرعة العائلةهجرة ولجوءتحديات جديدة لتجمع "روميل" مع موجة النازحين من الولايات المتحدةمجتمعما مدى قوة اليمين المتطرف في كندا؟

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية