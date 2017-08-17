اليمن: الازمة الانسانيّة تزداد سؤا

اليمن غارق في محنته والأمم المتّحدة اطلقت الصرخة لمساعدة هذا البلد الذي يواجه أزمة إنسانيّة خطيرة.

فالحرب المستعرة منذ ما يزيد على سنتين أوقعت آلاف الضحايا وتسبّبت في تدمير البنى التحتيّة.

ويعاني 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، في حين تزداد أزمة الكوليرا حدّة وتتوسّع رقعة تفشّي هذا الوباء.

وكانت منظّمة اليونيسيف قد حذّرت قبل نحو شهرين من أنّ المرض يتفشّى في اليمن بصورة غير مسبوقة.

وتقول منظّمة الصحّة العالميّة إنّ نحوا من 500 ألف يمني أصيبوا بالكوليرا.

ويساهم النقص في المياه الصالحة للشرب وتراجع خدمات الصرف الصحّي في تفشّي الاوبئة.

وباتت معظم المستشفيات عاجزة عن تقديم الخدمات الصحيّة والطبيّة.

وجهود المنظّمات الانسانيّة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الهائلة لليمنيّين.

ولم تتلقّ الأمم المتّحدة حتّى الآن إلاّ 40 بالمئة من حجم المساعدات الماليّة التي تحتاجها لمواجهة الوضع الانساني في اليمن.

ورغم حدّة الأزمة، فأخبار اليمن ليست دوما في دائرة الضوء الاعلامي كما قال لي الكندي اليمني وائل ابراهيم مدير عمليّات منظّمة كير العالميّة في اليمن، Care international الذي تحدّث لإذاعتنا من صنعاء.