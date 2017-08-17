كندا توصي مواطنيها في برشلونة بالحذر وترودو يعزّي بالضحايا

أوصت أوتاوا المواطنين الكنديين المتواجدين في إسبانيا بتجنب المرور في منطقة لاس رامبلاس السياحية في برشلونة حيث قُتل اليوم 13 شخصاً وأُصيب 100 آخرون على الأقل بجراح عندما انقض سائق شاحنة على حشد من الناس.

ولا تعلم السلطات الكندية بعد ما إذا كان من كنديين في عداد الضحايا.

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح ("داعش") مسؤوليته عن الهجوم.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (أرشيف) © CP / Jeff Bassett

"كندا تندد بالهجوم الإرهابي في برشلونة. أفكارنا وتعازينا ودعمنا موجهة إلى الضحايا وأسرهم"، قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل.

"مشهد رهيب في برشلونة. أفكارنا وصلواتنا موجهة إلى الضحايا. نندد بكافة أعمال الإرهاب الشنيعة هذه"، كتب من جهته زعيم المحافظين، حزب المعارضة الرسمية في أوتاوا، أندرو شير، في تغريدة أيضاً.

أما زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، توماس مولكير فكتب مغرداً: "أخبار مرعبة من برشولنة. نحن مع إسبانيا وكافة الأشخاص المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي".

ومن جهتها كتبت زعيم الكتلة الكيبيكية المنادية باستقلال مقاطعة كيبيك عن كندا مارتين ويليت مغردةً: "عمل جبان آخر ضد ضحايا بريئة. نتضامن مع برشلونة".

(وكالة الصحافة الكندية)