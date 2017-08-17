تراجع المبيعات الصناعية الكندية في حزيران (يونيو)

تراجعت قيمة المبيعات الصناعية الكندية في حزيران (يونيو) الفائت بنسبة 1,8% لتبلغ 53,9 مليار دولار، كما أفادت اليوم مؤسسة الإحصاء الكندية.

ويأتي هذا التراجع بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع، وعزته وكالة الإحصاء بصورة رئيسية إلى تراجع المبيعات من منتجات النفط والفحم بنسبة 7,1% لتبلغ قيمتها 4,6 مليارات دولار في حزيران (يونيو) بعد تراجع بنسبة 3% في أيار (مايو) الفائت.

وتراجعت المبيعات الصناعية في 15 من القطاعات الـ21 التي ترصدها وكالة الإحصاء والتي تمثل 72,1% من إجمالي القطاع الصناعي في كندا.

مصنع للورق في برينس ألبرت، ثالث أكبر مدينة في مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا (أرشيف) © Radio-Canada / Pascale Bouchard

وبالدولار الثابت، أي المتحرر من أثر التضخم، تراجعت قيمة المبيعات الصناعية بنسبة 1%، "ما يعني أن حجماً أدنى من السلع المصنعة بيع في حزيران (يونيو)"، قالت وكالة الإحصاء في تقريرها.

(وكالة الإحصاء الكندية)