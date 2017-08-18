هجمات برشلونة الارهابيّة: كنديّون في عداد الضحايا

نقلت وكالة الصحافة الكنديّة عن مسؤولين في اسبانيا وجود كنديّين في عداد ضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع بعد ظهر أمس الخميس في برشلونة.

وأكّدت وزارة الخارجيّة الكنديّة إصابة كنديّين دون أن تعطي أيّة تفاصيل إضافيّة لأسباب تتعلّق بالخصوصيّة.

وقال اوستان جان الناطق باسم الخارجيّة أنّ اوتاوا تتواصل مع عائلات الضحايا وأنّها تسعى للحصول على المزيد من المعلومات.

وكانت كندا قد نصحت الكنديّين الموجودين في برشلونة بتجنّب ساحة لاس رامبلاس التي استهدفها الهجوم الارهابي وباتّباع التعليمات التي تصدر عن السلطات الاسبانيّة.

ووضعت اوتاوا في تصرّف الكنديّين الموجودين في برشلونة رقم طوارىء للاتّصال بالمراجع القنصليّة الكنديّة للحصول على المساعدة.

(راديو كندا الدولي/ وكالة الصحافة الكنديّة)