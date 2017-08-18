كندا تستقبل عشرة آلاف لاجئ منذ مطلع العام

أفادت الشرطة الملكية الكندية ووكالة الخدمات الحدودية مساء أمس أن عدد طالبي اللجوء الهايتيين الذين عبروا الحدود الأميركية الكندية بلغ عشرة آلاف طالب لجوء منذ مطلع العام الجاري ما يطرح مشكلة كبيرة لإيجاد أماكن إقامة مؤقتة ولائقة.

وفي التفصيل، فقد بلغ عدد طالبي اللجوء إلى مقاطعة كيبيك 6366 شخصا أي بنسبة %85 من مجموع طالبي اللجوء إلى كندا وقد عبر الحدود خلال حزيران – يونيو الماضي 781 طالب لجوء، وفي تموز - يوليو حوالي ثلاثة آلاف وخلال الشهر الجاري تعدى 3800 طالب لجوء.

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كما أفادت الشرطة أن نسبة طالبي اللجوء الهايتيين تراوحت بين 80 و85 % من مجموع طالبي اللجوء والباقون من دول مختلفة وبخاصة من السودان وتركيا.وأعلن وزير النقل الفيديرالي أن الحكومة قررت فتح مركز إقامة جديد في كورنوال – أونتاريو مؤلف من ثلاثمئة غرفة. كما تأكد فتح مركز آخر في مدينة لافال – كيبيك بإمكانه إيواء مئتي شخص. أما في المخيمات التي أقامها الجيش الكندي على نقطة عبور سان برنار دو لا كول، فقد تعدى عدد اللاجئين فيها الألف لاجئ.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية