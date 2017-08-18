جمعيّة العربيّة للتقارب الثقافي: دعوة لنبذ العنف ونشر ثقافة السلام على ضوء هجوم برشلونة

أعلنت الحكومة الاسبانيّة الحداد لمدّة ثلاثة أيّام على ضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع في منطقة لاس رامبلاس في برشلونة التي تغصّ بالسيّاح.

وكان التنظيم الذي يسمّى نفسه "الدولة الاسلاميّة" والمعروف إعلاميّا بداعش قد أعلن مسؤوليّته عن الهجوم.

كما أحبطت الشرطة الاسبانيّة هجوما ثانيا وقتلت خمسة أشخاص في مدينة كامبريلس بعد الهجوم الذي وقع في برشلونة.

وأعلنت برشلونة دقيقة صمت عن أرواح الضحايا وندّد زعماء العديد من الدول ومن بينهم رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو بالهجوم.

وفي مونتريال، أعلن العمدة دوني كودير في تغريدة على موقع تويتر تضامن المدينة مع برشلونة ومع أهلها.

سعاد بونخلة مؤسِّسة ومديرة جمعيّة العربيّة للتقارب الثقافي في كيبيك في استديو راديو كندا الدولي © راديو كندا الدولي/RCI

وأمر كودير بتنكيس الأعلام فوق مقرّ البلديّة كما وقف عشرات الأشخاص دقيقة صمت ليل الخميس في حديقة لا فوتين حدادا على أرواح الضحايا.

ضيفتنا اليوم السيّدة سعاد بونخلة، مؤسّسة ومديرة جمعيّة العربيّة للتقارب الثقافي في كيبيك.

وقد أصدرت الجمعيّة بيانا تندّد فيه بهجوم برشلونة وتدعو إلى نشر ثقافة المحبّة والسلام حول العالم.