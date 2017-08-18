الحياد الديني سيطبق في كيبيك باسرها

أكد رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فيليب كويار في حديث مع الصحافيين اليوم أن قانون حياد الدولة الديني المزمع إقراره، سيسري مفعوله في مونتريال كما في سائر المناطق والبلديات في كيبيك، بالرغم من معارضة عمدة مونتريال دوني كودير.

وكان كودير اعتبر خلال الأسبوع الجاري أن ليس من صلاحيات حكومة المقاطعة تحديد ما يمكن لموظفي بلديته من ارتدائه أو عدم ارتدائه، في إشارة إلى النقاب والتشادور ومختلف الرموز الدينية.

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وقد شدد كويار في أعقاب إلقائه كلمة أمام ممثلي مجموعات المتحولين جنسيا، " إن القانون المزمع تبنيه سيطبق على كافة الأراضي الكيبيكية . بالمقابل أعرب عن استعداده لفتح "مساحة حوار" حول طرق تطبيق القانون لكنه كرر أن كل المبادئ التي سيشملها ستطبق في كيبيك بأسرها.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية