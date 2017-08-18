كندا: ارتفاع معدل التضخم إلى 1,2% الشهر الفائت

بلغ معدل التضخم في كندا 1,2% لفترة الـ12 شهراً المنتهية في تموز (يوليو) الفائت، مرتفعاً من 1% للفترة نفسها المنتهية في الشهر الذي سبق، حزيران (يونيو)، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصورة رئيسية بأسعار النقل والسكن.

فقد ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 4,6% في الأشهر الـ12 المنتهية الشهر الفائت، ما جعل أسعار النقل ترتفع بـ1,9% في الفترة المذكورة بعد تراجعها بـ0,6% للفترة المماثلة المنتهية في حزيران (يونيو) الفائت. وارتفعت أسعار السكن بـ1,3%.

وارتفعت الأسعار في الأشهر الـ12 المنتهية الشهر الفائت في ستة من القطاعات الثمانية الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء لاحتساب معدل التضخم.

ارتفعت أسعار السيارات بـ0,2% في فترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت © CP / Ryan Remiorz

ورأى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع معدل التضخم الشهر الفائت كما جاء في البيانات الصادرة اليوم يعزز احتمال قيام بنك كندا (المصرف المركزي) برفع الفائدة الأساسية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة الأساسي، المعروف أيضاً بفائدة ليلة واحدة، من 0,50% إلى 0,75% في 12 تموز (يوليو) الفائت. وكانت تلك أول مرة يرفع فيها المصرف المركزي الفائدة الأساسية منذ أيلول (سبتمبر) 2010، وعزا قراره إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)