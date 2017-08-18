أسبوع تراجع للدولار الكندي ولبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 79,45 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,38 سنت أميركي عن معدل سعره أمس ولكن بتراجع 0,38 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، فيكون بالتالي قد فقد 0,48% من قيمته إزاء العملة الأميركية هذا الأسبوع بعد خسارته 0,38% منها الأسبوع الفائت و1,5% الأسبوع الذي قبله.

وهذا ثالث أسبوع تراجع على التوالي للدولار الكندي بعد خمسة أسابيع متتالية من الارتفاع.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 14952,33 نقطة، بتراجع 81,31 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و81,05 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد تراجع بنسبة 0,54% هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 1,47% الأسبوع الفائت.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على 48,66 دولاراً أميركياً، بارتفاع 1,42 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)