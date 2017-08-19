نصائح لإطالة استقلالية بطارية هاتفك الجوال

تعتبر طول استقلالية بطارية الهاتف المحمولة من أهم الخصال التي يبحث عليها مستخدمي الهواتف المحمولة.

نقترح عليكم هنا بعض النصائح التى تسمح باقتصاد طاقة البطارية وتمديد استخدام الهاتف دون الحاجة إلى شحنه باستمرار

استعمال ميزتي الـ"واي فاي" والـ" بلوتوث" إلا في حالة الضرورة . " الواي فاي " على سبيل المثال تستهلك قدرا هاما من طاقة البطارية. ولذا يجب تشغيله في حالة الابحار على الانترنت فقط وعدم جعله مفتوحا اوتوماتيكيا. تعطيل ميزة التحديث الآلي للتطبيقات المحمولة و القيام بهذه التحديثات يدويا عندما تشحن بطارية الهاتف بواسطة الطاقة الكهربائية.

3. شحن البطارية يجب أن يكون عندما تكون البطارية تحمل اللون الاخضر. ومن الاحسن تفادي الشحن في حالة نفاذ البطارية ( اللون الاحمر) وتجنب الشحن المستمر بواسطة الطاقة الكهربائية حتى وان كانت البطارية معبأة.

زبير الجازي