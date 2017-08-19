Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 19-08-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 19 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

أرقام الأسبوع برنامج نقدّم من خلاله مجموعة من الأخبار في أرقام ونتناول فيها شؤونا كنديّة من وحي ما يدور حولنا من أحداث.

برنامجنا اليوم من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني.

دورة الألعاب الكنديّة: اونتاريو في الطليعة

احتلّت اونتاريو المرتبة الأولى من بين المقاطعات والأقاليم الكنديّة في دورة الألعاب الكنديّة التي استضافتها وينيبيغ عاصمة مقاطعة مانيتوبا.

وحصدت فرق اونتاريو 212 ميداليّة، وتلتها بريتيش كولومبيا ابلتي حصلت على 146 ميداليّة وحلّت كيبيك في المرتبة الثالصثة وحصلت على 138 ميداليّة.

وتحتلّ اونتاريو باستمرار المرتبة الأولى في الألعاب الكنديّة لكنّ البرتا حلّت للمرّة الأولى في المرتية الرابعة بدل المرتية الثانية التي أخذتها منها بريتيش كولومبيا هذه المرّة.

وعلى صعيد الميداليّات، ارتفعت حصّة بريتيش كولومبيا ميداليّتين عن النتيجة التي حقّقتها في ألعاب العام 2009 التي استضافتها مقاطعة جزيرة الامير ادوارد.

وفازت مانيتوبا ب 42 ميداليّة ورفعت حصّتها ب7 ميداليّات عمّا حقّقته في الالعاب التي جرت في شربروك عام 2013.

عرض فنّي خلال افتتاح دورة الألعاب الكنديّة في وينيبيغ/Bryce Hoye/CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة

عرض فنّي خلال افتتاح دورة الألعاب الكنديّة في وينيبيغ/Bryce Hoye/CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة

وحقّقت نيوبرنزويك رقما قياسيّا عتدما رفعت حصّتها إلى 24 ميداليّة وهي نتيجة قياسيّة تحقّقها هذه المقاطعة الواقعة في الشرق الكندي المطلّ على سواحل الأطلسي.

وتألّقت مانيتوبا المقاطعة المضيفة، التي فازت بكأس المئويّة، Coupe du centenaire التي تُمنح للفريق الذي حقّق أفضل تحسّن مقارنة بدورة الألعاب الصيفيّة الأخيرة.

وحازت مقاطعة كيبيك للمرّة الأولى منذ 50 عاما على كأس جاك بيليش Jack Pelech.

والكأس من حصّة الفريق الذي يتألّق بفضل أدائه الرياضي وروحه الرياضيّة ومشاعر الصداقة لديه.

وأحبّ فريق كيبيك الرياضي أن يشارك الكأس مع 6 آلاف متطوّع ساهموا في إنجاح دورة الألعاب الكنديّة الثامنة والعشرين.

وحضر المباريات في وقت أو آخر  نحو من 150 ألف شخص وشاهدها على التلفزة او على الانترنت  في وقت أة آخر، نحو من 450 ألف مشاهد في 90 بلدا حول العالم.

وسط فانكوفر (أرشيف)
وسط فانكوفر (أرشيف) © Radio-Canada/Denis Couture

0,3%
هذه هي نسبة تراجع معدل سعر البيع للمسكن في كندا في تموز (يوليو) الفائت البالغ أربعَ مئةٍ وثمانيةً وسبعينَ ألفاً وسبعَ مئةِ دولار، مقارنةً بمعدل سعر البيع في الشهر نفسه من العام الفائت كما جاء يوم الثلاثاء في تقرير لـ"الجمعية الكندية للعقارات". وهذا أول تراجع سنوي له منذ شباط (فبراير) 2013.

وعزا التقرير هذا التراجع في الأسعار إلى تراجع حركة السوق العقارية في كل من تورونتو الكبرى وفانكوفر الكبرى اللتيْن تشكلان قاطرة ارتفاع أسعار العقارات في كندا.

وجاء هذا التراجع في الأسعار متزامناً مع تراجع عدد المساكن المُباعة بواسطة خدمة "أم أل أس" (MLS) بنسبة 2,1% الذي هو رابع تراجع شهري على التوالي.

وكانت حكومة أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية، قد أعلنت في 20 نيسان (أبريل) الفائت فرض ضريبة عقارية إضافية نسبتها 15% على الشارين الأجانب ابتداءً من اليوم التالي في المنطقة التي تُعرف بـ"حَدوة الحصان الذهبية الكبرى" والتي تشمل تورونتو الكبرى وضواحيها، أسوة بما كانت حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا الليبرالية قد أقدمت عليه في فانكوفر الكبرى ابتداءً من 2 آب (أغسطس) 2016.

وسط مدينة وينيبيغ إلى اليسار ومتحف حقوق الإنسان إلى اليمين (أرشيف)
وسط مدينة وينيبيغ إلى اليسار ومتحف حقوق الإنسان إلى اليمين (أرشيف) © CBC/Bert Savard

20 مليوناً
بالدولارات.
هذا هو المبلغ الذي سيُستثمر في الأشهر السبعةِ والعشرينَ المقبلة لترميم مستشفيات وينيبيغ وتجديدها وفق الخُطة التي كشف عنها يوم الاثنين المكتب الإقليمي للصحة في هذه المدينة التي هي عاصمةُ مقاطعة مانيتوبا في غرب الوسط الكندي.

وتتضمن الخطة التي أُعلن عنها في نيسان (أبريلَ) الفائت استبدالَ اثنيْن من مراكز خدمات الطوارئ في المدينة بمراكزَ لتوفير العناية الطارئة وإقفالِ مركز خدمات طوارئ ثالث.

وتنص الخطة أيضاً على تجميع المرضى المحتاجين لخدمات عناية متشابهة في مؤسسات استشفائية مزودة بطواقم طبية ومعدات متخصصة.

شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ،
فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد، رياضة، صحة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتنصائح لإطالة استقلالية بطارية هاتفك الجوالأرقام الأسبوع، إقتصاد، رياضة، صحةأرقام الأسبوع المنتهي السبت 19-08-2017إقتصادأسبوع تراجع للدولار الكندي ولبورصة تورونتوإقتصادكندا: ارتفاع معدل التضخم إلى 1,2% الشهر الفائتمجتمعرأيٌ في إلغاء القوانين التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا ما تزوج ضحيتهمجتمعالحياد الديني سيطبق في كيبيك باسرهادولي، سياسةسياسة كندا الخارجية بين الأمس واليومدوليجمعيّة العربيّة للتقارب الثقافي: دعوة لنبذ العنف ونشر ثقافة السلام على ضوء هجوم برشلونةكندا تستقبل عشرة آلاف لاجئ منذ مطلع العامدوليهجمات برشلونة الارهابيّة: كنديّون في عداد الضحايا

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية