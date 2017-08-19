أرقام الأسبوع المنتهي السبت 19-08-2017

أرقام الأسبوع برنامج نقدّم من خلاله مجموعة من الأخبار في أرقام ونتناول فيها شؤونا كنديّة من وحي ما يدور حولنا من أحداث.

برنامجنا اليوم من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني.

دورة الألعاب الكنديّة: اونتاريو في الطليعة

احتلّت اونتاريو المرتبة الأولى من بين المقاطعات والأقاليم الكنديّة في دورة الألعاب الكنديّة التي استضافتها وينيبيغ عاصمة مقاطعة مانيتوبا.

وحصدت فرق اونتاريو 212 ميداليّة، وتلتها بريتيش كولومبيا ابلتي حصلت على 146 ميداليّة وحلّت كيبيك في المرتبة الثالصثة وحصلت على 138 ميداليّة.

وتحتلّ اونتاريو باستمرار المرتبة الأولى في الألعاب الكنديّة لكنّ البرتا حلّت للمرّة الأولى في المرتية الرابعة بدل المرتية الثانية التي أخذتها منها بريتيش كولومبيا هذه المرّة.

وعلى صعيد الميداليّات، ارتفعت حصّة بريتيش كولومبيا ميداليّتين عن النتيجة التي حقّقتها في ألعاب العام 2009 التي استضافتها مقاطعة جزيرة الامير ادوارد.

وفازت مانيتوبا ب 42 ميداليّة ورفعت حصّتها ب7 ميداليّات عمّا حقّقته في الالعاب التي جرت في شربروك عام 2013.

وحقّقت نيوبرنزويك رقما قياسيّا عتدما رفعت حصّتها إلى 24 ميداليّة وهي نتيجة قياسيّة تحقّقها هذه المقاطعة الواقعة في الشرق الكندي المطلّ على سواحل الأطلسي.

وتألّقت مانيتوبا المقاطعة المضيفة، التي فازت بكأس المئويّة، Coupe du centenaire التي تُمنح للفريق الذي حقّق أفضل تحسّن مقارنة بدورة الألعاب الصيفيّة الأخيرة.

وحازت مقاطعة كيبيك للمرّة الأولى منذ 50 عاما على كأس جاك بيليش Jack Pelech.

والكأس من حصّة الفريق الذي يتألّق بفضل أدائه الرياضي وروحه الرياضيّة ومشاعر الصداقة لديه.

وأحبّ فريق كيبيك الرياضي أن يشارك الكأس مع 6 آلاف متطوّع ساهموا في إنجاح دورة الألعاب الكنديّة الثامنة والعشرين.

وحضر المباريات في وقت أو آخر نحو من 150 ألف شخص وشاهدها على التلفزة او على الانترنت في وقت أة آخر، نحو من 450 ألف مشاهد في 90 بلدا حول العالم.

وسط فانكوفر (أرشيف) © Radio-Canada / Denis Couture

0,3%

هذه هي نسبة تراجع معدل سعر البيع للمسكن في كندا في تموز (يوليو) الفائت البالغ أربعَ مئةٍ وثمانيةً وسبعينَ ألفاً وسبعَ مئةِ دولار، مقارنةً بمعدل سعر البيع في الشهر نفسه من العام الفائت كما جاء يوم الثلاثاء في تقرير لـ"الجمعية الكندية للعقارات". وهذا أول تراجع سنوي له منذ شباط (فبراير) 2013.

وعزا التقرير هذا التراجع في الأسعار إلى تراجع حركة السوق العقارية في كل من تورونتو الكبرى وفانكوفر الكبرى اللتيْن تشكلان قاطرة ارتفاع أسعار العقارات في كندا.

وجاء هذا التراجع في الأسعار متزامناً مع تراجع عدد المساكن المُباعة بواسطة خدمة "أم أل أس" (MLS) بنسبة 2,1% الذي هو رابع تراجع شهري على التوالي.

وكانت حكومة أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية، قد أعلنت في 20 نيسان (أبريل) الفائت فرض ضريبة عقارية إضافية نسبتها 15% على الشارين الأجانب ابتداءً من اليوم التالي في المنطقة التي تُعرف بـ"حَدوة الحصان الذهبية الكبرى" والتي تشمل تورونتو الكبرى وضواحيها، أسوة بما كانت حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا الليبرالية قد أقدمت عليه في فانكوفر الكبرى ابتداءً من 2 آب (أغسطس) 2016.

وسط مدينة وينيبيغ إلى اليسار ومتحف حقوق الإنسان إلى اليمين (أرشيف) © CBC / Bert Savard

20 مليوناً

بالدولارات.

هذا هو المبلغ الذي سيُستثمر في الأشهر السبعةِ والعشرينَ المقبلة لترميم مستشفيات وينيبيغ وتجديدها وفق الخُطة التي كشف عنها يوم الاثنين المكتب الإقليمي للصحة في هذه المدينة التي هي عاصمةُ مقاطعة مانيتوبا في غرب الوسط الكندي.

وتتضمن الخطة التي أُعلن عنها في نيسان (أبريلَ) الفائت استبدالَ اثنيْن من مراكز خدمات الطوارئ في المدينة بمراكزَ لتوفير العناية الطارئة وإقفالِ مركز خدمات طوارئ ثالث.

وتنص الخطة أيضاً على تجميع المرضى المحتاجين لخدمات عناية متشابهة في مؤسسات استشفائية مزودة بطواقم طبية ومعدات متخصصة.