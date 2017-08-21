كيبيك: لا للتشدّد من أيّ طرف أتى

تواصل شرطة كيبيك التحقيق في أعمال العنف التي اندلعت أمس الأحد في المدينة خلال مظاهرة ومظاهرة مضادّة جرت فيها.

فقد تظاهر أعضاء من منظّمة لاموت La Meute اليمينيّة المتشدّدة للاحتجاج على سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الكنديّة وحكومة مقاطعة كيبيك.

وتظاهرت مجموعات تنتمي إلى اليسار المتشدّد ضدّ مظاهرة لاموت.

وتفاديا لأيّة مواجهات بين الطرفين، عمدت الشرطة إلى احتجاز أعضاء منظّمة لاموت في مرآب تحت الأرض طوال اربع ساعات.

لكنّ اعضاء المجموعة الثانية انقسموا إلى فريقين، وعمد البعض منهم، وكانوا مقنّعين، إلى إطلاق القنابل الدخانيّة والمفرقعات، ورشقوا الشرطة بالزجاجات والكراسي.

وتعرّض البعض منهم بالضرب لمتظاهرين من اليمين المتشدّد وأعلنت الشرطة مظاهرة اليسار المتشدّد غير شرعيّة.

وتظاهر فيما بعد أعضاء منظّمة لاموت بصورة سلميّة وصامتة أمام مقرّ الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (الربلمان) رافعين شعاراتهم المندّدة بالهجرة

"لقد اظهرنا للعالم اليوم من هم المتشدّدون والراديكاليّون ، ومن هم المسالمون الذين يحترمون القانون. والناس أذكياء ما يكفي لمعرفة الفرق قال سيلفان بروييت المتحدّث باسم منظّمة لاموت اليمينيّة المتشدّدة".

وعاد الهدوء إلى مدينة كيبيك حيث ندّد زعماء مختلف الأحزاب في الجمعيّة الوطنيّة بما جرى.

"وكتب رئيس الحكومة فيليب كويار يقول في تغريدة على موقع تويتر : ندين العنف والترهيب ونحن نعيش في ديمقراطيّة حيث الاحترام هو قاعدة وليس استثناء".

وكتب زعيم الحزب الكيبيكي جان فرانسوا ليزيه يقول إنّ العنف والأقنعة ليست وسيلة للتعبير، أيّا تكن طريقة تفكيرنا.

وغرّد فرانسوا لوغو زعيم التحالف من أجل مستقبل كيبيك قائلا إنّ بإمكان الكيبيكيّين أن يتجادلوا بهدوء وصفاء.

وكان عدد كبير من طالبي اللجوء ومعظمهم من الهايتيّين قد وصلوا من الولايات المتّحدة إلى كندا في الأسابيع القليلة الماضية عبر الحدود البريّة بين البلدين.

ويتخوّف الهايتيّون المقيمون بصورة غير شرعيّة في الولايات المتّحدة بعد أن قرّر الرئيس دونالد ترامب إلغاء الحماية المؤقّتة التي منحهم إياها سلفه باراك اوباما.

وأكّد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في حديث مع الصحافيّين أنّ كندا بلد منفتح وأنّ القوانين تطبَّق على الجميع دون استثناء.

"إن أمكنني أن اتوجّه مباشرة إلى طالبي اللجوء، أقول لهم إنّه ليس هنالك أيّ فائدة من الوصول إلى كندا بطريقة غير نظاميّة . فنظامنا وقواعدنا ومبادؤنا وقوانيننا مطبّقة على الجميع قال جوستان ترودو".

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)