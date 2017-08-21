تركيز على أهمية التنوع في مسيرة مونتريال لمثليي الجنس

كانت مسيرة الفخر لمثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في مونتريال أمس مناسبة للتركيز على أهمية التعددية والتنديد بالعنصرية.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو شارك في هذه المسيرة برفقة نظيره الإيرلندي، ليو فارادكار، الذي لا يخفي مثليته والذي يُعتبر أول رئيس حكومة أجنبي يشارك في مسيرة فخر للمثليين في كندا برفقة رئيس حكومة كندي حسب مكتب ترودو.

"مواطنو كندا وإيرلندا يعلمون أن التنوع مصدر قوة لا مصدر ضعف. نعي أنه لا يكفي فقط أن نتقبل جيراننا بل أنه ينبغي أن نحتفل بما يجعل كلّاً منّا فريداً. قد يتعلق ذلك باللغة التي ننطق بها أو بالدين الذي نمارسه، قد يتعلق بجنسنا وبالطريقة التي نعبّر بها عنه"، قال رئيس الحكومة الفدرالية الليبرالية خلال المسيرة.

راية مثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (أرشيف) © Radio-Canada / Bruno Giguère

كما شارك في مسيرة الفخر للمثليين في مونتريال رئيس حكومة كيبيك الليبرالية فيليب كويار وعمدة مونتريال دنيس كودير ووزيرة التراث الكندي ميلاني جولي.

(وكالة الصحافة الكندية)