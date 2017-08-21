الشرطة الملكية : صيد ثمين

أوقفت الشرطة الملكية الكندية نهاية الأسبوع الفائت في ساسكاتشوان، وسط الغرب الكندي ، أربعة أشخاص ، ثلاثة منهم من مقاطعة ألبيرتا بتهمة حيازة وبيع مخدرات . وكانت الشرطة في مهمة البحث عن رجل عندما أوقفت السيارة للتفتيش ووجدت في داخلها أربعة ركاب، كلهم مطلوبون من العدالة.

وصادرت الشرطة من السيارة كميات كبيرة من الكوكايين والميتمفيتامين والهيرويين ومادة يعتقد أنها الفيتانيل، كما صادرت عدة أسلحة وكمية من المال لم تحددها.

كوكايين وأوراق نقدية أميركية من فئة المئة دولار © Doug Von Gausig (iStockphoto)

ويتراوح عمر الموقوفين بين ثمانية عشر عاما وثمانية وعشرين.

ومن المقرر مثولهم اليوم أمام القضاء في ساسكاتشوان.

راديو كندا الدولي _ هيئة الإذاعة الكندية