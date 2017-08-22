من اليمين: وزير الهجرة الكندي أحمد حسين ووزير الأمن العام رالف غوديل عند معبر لاكول الحدودي إلى جنوب مونتريال/Radio-Canada

من اليمين: وزير الهجرة الكندي أحمد حسين ووزير الأمن العام رالف غوديل عند معبر لاكول الحدودي إلى جنوب مونتريال/Radio-Canada

اوتاوا: مبعوث إلى الولايات المتّحدة لتوعية الهايتيين على سياسة الهجرة واللجوء الكنديّة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 22 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أوفدت الحكومة الكنديّة  النائب الفدرالي الليبرالي ايمانويل دوبورغ   إلى الولايات المتّحدة في مسعى من اوتاوا لتوعية الجالية الهايتيّة على حقيقة سياسة الهجرة  واللجوء الكنديّة والمحاذير التي قد تواجه كلّ من يحاول عبور الحدود البريّة نحو كندا بصورة غير نظاميّة.

ويقوم  النائب دوبورغ، وهو من أصل هايتي، بزيارة لمدينة  ميامي حيث تقيم جالية هايتيّة كبيرة العدد.

ومن المقرّر أن يعقد لقاءات مع وسائل الاعلام لتوضيح سياسة الهجرة واللجوء الكنديّة وتصحيح كلّ ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

وقام وزير الهجرة أحمد حسين ووزير الأمن العام رالف غوديل بتفقّد معبر لاكول الحدودي إلى جنوب مونتريال حيث نصب الجيش الكندي الخيم لإيواء طالبي اللجوء بصورة مؤقّتة ريثما يخضعون للتدقيق الأمني قبل دخولهم إلى كندا.

النائب الفدرالي عن الحزب الليبرالي ايمانويل دوبورغ/ Radio-Canada

النائب الفدرالي عن الحزب الليبرالي ايمانويل دوبورغ/ Radio-Canada

ووجّه الوزيران رسالة واضحة مفادها أنّ من يدخل كندا لا يحصل بصورة تلقائيّة على وضع لاجىء.

وأكّد الوزير غوديل أنّ طالبي اللجوء يخضعون  على الحدود لتدقيق أمني ويتمّ إبعاد كلّ من لديه سوابق جرميّة بصورة فوريّة.

وينبغي على من يجتاز مرحلة التدقيق الأمني أن يقدّم لسلطات الهجرة الأسباب المقنعة لقبول طلبه باللجوء، وإلاّ يصار إلى إبعاده هو الآخر عن كندا.

وتشهد كندا منذ فترة تدفّق مئات اللاجئين من الولايات المتّحدة ومعظمهم من الهايتيّين.

وارتفعت وتيرة طالبي اللجوء الهايتيّين بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحماية المؤقّتة التي منحها الرئيس السابق باراك اوباما للهايتيّين المقيمين بصورة غير شرعيّة في الولايات المتّحدة.

واتّخذت الحكومة إجراءات جديدة لتقليص فترة  البتّ في الطلبات التي تصل حاليّا إلى خمسة أشهر.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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فئة مجتمع، هجرة ولجوء

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