مونتريال: لافتات تدعو لعودة المهاجرين إلى بلدانهم

اقدم ناشطون معادون للهجرة على رفع لافتات في مونتريال يظهر عليه تعبير Remigration الذي يشير إلى عودة اللاجئين إلى بلدانهم.

وأزال عناصر الأمن بسرعة لافتة رفعها الناشطون ليل الأحد الاثنين فوق الاستاد الأولمبي الذي يستضيف مئات طالبي اللجوء الهايتيّين الذين وصلوا حديثا إلى مونتريال.

"الأمن متوفّر دوما في الموقع، وعناصر الأمن متواجدون 24 ساعة على أربع وعشرين. وأزيلت اللافتة وتمّ تسليمها لجهاز شرطة مونتريال قال سيدريك اسيميني الناطق باسم الاستاد الأولمبي".

وأكّدت مجموعة أتالانت كيبيك Atalante Québec اليمينيّة المتشدّدة على صفحتها على فيسبوك أنّها رفعت عشرات اللافتات التي تحمل هذه العبارة في مونتريال.

واشارت المجموعة إلى أنّها تأخذ على وسائل الاعلام عملها الديماغوجي القبيح واعتبرت أنّها ضحيّة محاكمة النوايا .

ونقلت شرطة مونتريال هذه المعلومات إلى وحدة مكافحة الخطاب الحاقد للتحقيق حول احتمال وجود نوايا جرميّة وراء هذه الأعمال.

وكانت لافتات مناهضة للهجرة قد رُفعت الأسبوع الماضي في مدينة كيبيك.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)