وينيبغ: ارتفاع عدد الأسلحة النارية المصادرة

أفادت شرطة مدينة وينيبغ عاصمة مانيتوبا في وسط الغرب الكندي أنها صادرت منذ مطلع العام الجاري، أي خلال أقل من ثمانية أشهر، تسعمئة وأربعا وتسعين قطعة سلاح ناري ، أي ما يوازي عدد قطع السلاح التي صادرتها خلال العام الماضي بأكمله. وهذا الارتفاع يقلق شرطة المدينة التي حثت المواطنين على إبلاغها بكل نشاط غير شرعي ذي علاقة بالأسلحة النارية.

وأعلنت الشرطة " أن في المدينة عددا كبيرا من الأسلحة النارية بصورة غير مسبوقة".

سيارة تابعة لشرطة وينيبغ © Darren Bernhardt/CBC

ويهدف طلب مساعدة المواطنين إلى مواجهة هذه الظاهرة . وتعتبر الشرطة أن عدد قطع السلاح المصادرة سيرتفع خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وأشار الناطق بلسان الشرطة أن عدد الأسلحة المستعملة في أنشطة جرمية يمثل ستين بالمئة من الأسلحة المصادرة ما يعني وقوع ستمئة جريمة في وينيبغ في أقل من سبعة أشهر .

هذا ولم تفصح الشرطة عن مصادر تلك الأسلحة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية