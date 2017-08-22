هل تشارك كندا مجددا في الحرب الأفغانية؟

السؤال الذي يقلق الكنديين غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس عودة الجنود الأميركيين إلى أفغانستان: هل ستشارك كندا فيها، وهل سيطلب ترامب ذلك من الحكومة الكندية؟

الآراء مختلفة بين من يؤكد حتمية ذلك ومن يعتقد أن كندا سترفض المشاركة.

ففي حين يؤكد العميد الكندي المتقاعد الذي شارك في الحرب في أفغانستان غاستون كوتي: أن هذا ما سيحصل. ذلك أن أحد الأمور التي اشار إليها قبل الخطاب أو بعده، هي طرح الملف مجددا أمام حلف شمال الأطلسي لحث المزيد من الدول على المشاركة، تؤكد الصحافية الكندية مارتين بيرون عكس ذلك، وترى أن الأمر مستبعد جدا لمجموعة من العوامل: فرئيس الحكومة جوستان ترودو كان واضحا جدا في مؤتمر صحافي عقده نهاية حزيران – يونيو الفائت، إذ قال: لا توجد أبدا أية خطة لإعادة إرسال الجيش الكندي إلى أفغانستان ، إضافة إلى معطيات لوجستية ومشاركة كندا في عدة مناطق في العالم وهي بالتالي لا تمتلك القدرة على بعثرة قواتها المسلحة.

أحد مشاهد الحرب الأفغانية © راديو كندا

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