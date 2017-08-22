دعوة من كنديين مصريين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة

الأمين العام لـ"المجلس الثوري المصري" محمد شريف كامل © Facebook / Mohamed Sherif Kamel

نشر موقع "عربي 21" قبل يوميْن مقالاً للناشط الكندي المصري محمد شريف كامل بعنوان "السقوط في مَصيدة الانتخابات".

يدعو الأمين العام لـ"المجلس الثوري المصري" في كندا، المعارض لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقاله إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية العام المقبل، وهي انتخابات يصفها بـ"المهزلة" ويرى أن هدفها هو "شرعنة نظام فاشي مفسِد ومبدّد للثروات والمستقبل، وإلهاءُ الثوار عن ثورتهم".

وينتقد كامل في مقاله من "حسبناهم دعاة مبادئ ودعاة حق" ويدعمون المشاركة في الانتخابات المقبلة في حال جرت تحت إشراف لجنة محايدة.

حاورتُ المهندس محمد شريف كامل حول مقاله في حديث أجريتُه معه بعد ظهر اليوم.