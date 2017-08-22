كندا: رحيل الأديب والكاتب المسرحي الكيبيكي ريجان دوشارم

توفي اليوم الأديب والكاتب المسرحي الكيبيكي ريجان دوشارم في مونتريال عن 76 عاماً.

وُلد دوشارم في 12 آب (أغسطس) 1941 في سان فيليكس دو فالوا، وهي مدينة صغيرة في منطقة لانوديير تقع على مسافة 90 كيلومتراً بالسيارة من مونتريال.

أمضى دوشارم ستة أشهر في كلية الهندسة في جامعة مونتريال ذاق خلالها طعم "العذاب"، كما قال في وقت لاحق وهو في سن الرابعة والعشرين.

الروايات التسع للأديب الكيبيكي ريجان دوشارم © Radio-Canada

وعرف دوشارم نجاحاً كبيراً عند صدور روايته الأولى L'avalée des avalées ("المبتلعَةُ من بين المبتلَعين") عام 1966 وهو في سن الخامسة والعشرين. ورُشحت روايته لجائزة "غونكور" الأدبية الفرنسية المرموقة التي تُمنح للأدباء الفرنكوفونيين.

ومن بين كتبه الشهيرة أيضاً رواية L'hiver de force ("شتاء القوة") الصادرة عام 1973 والتي تتضمن إشارات عديدة إلى أيقونات الثقافة الشعبية، كفريق الـ"بيتلز" الغنائي البريطاني ذي الشهرة العالمية، وإلى شخصيات سياسية مثل رئيس الحكومة الكندية الراحل بيار إليوت ترودو (والد رئيس الحكومة الحالي جوستان ترودو) والناشط السياسي ورائد حماية المستهلِك رالف نادر، الأميركي اللبناني الأصل.

وحاز دوشارم على العديد من الجوائز والأوسمة الكندية والعالمية، من بينها الجائزة الكبرى الوطنية للآداب (Grand prix national des lettres) التي كانت تمنحها وزارة الثقافة الفرنسية وكان آخر الحاصلين عليها عام 1999 بالمشاركة مع المؤرخ الفرنسي فرانسوا كوشيه.

(راديو كندا / ويكيبيديا / راديو كندا الدولي)