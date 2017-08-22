كندا: تراجع مبيعات الجملة في يونيو لأول مرة في 9 أشهر

تراجعت القيمة الإجمالية لمبيعات الجملة في كندا بنسبة 0,5% في حزيران (يونيو) الفائت لتبلغ 61,4 مليار دولار، وذلك بعد ثمانية أشهر متتالية من الارتفاع حسبما أفادت أمس وكالة الإحصاء الكندية.

وكانت مبيعات الجملة قد بلغت سقفاً تاريخياً في أيار (مايو) الفائت مع بلوغ قيمتها الإجمالية 61,6 مليار دولار.

وتراجعت مبيعات الجملة في خمسة من القطاعات السبعة الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء، وسُجل التراجع الأكبر في قطاعيْ المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ وقطاع السيارات وقطع غيارها حيث بلغت نسبة التراجع 1% في كل منهما، لتتراجع بالتالي قيمة المبيعات إلى 11,9 مليار دولار في القطاع الأول و11,4 مليار دولار في القطاع الثاني.

مصنع سيارات "جنرال موتورز" في أوشاوا في مقاطعة أونتاريو (أرشيف) © CP / Adrian Wyld

أما على الصعيد الفصلي فقد سجلت القيمة الإجمالية لمبيعات الجملة ارتفاعاً في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمستواها في الربع الأول منه، وبنسبة 2,5% بسعر الدولار الجاري و1,7% بسعر الدولار الثابت، أي المتحرر من أثر التضخم.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)