آثار العاصفة في منطقة نوتر دام دو غراس في مونتريال/Radio-Canada

آثار العاصفة في منطقة نوتر دام دو غراس في مونتريال/Radio-Canada

كيبيك: عاصفة هوجاء تتسبّب بأضرار جسيمة في مونتريال ولاشوت

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 23 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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ضربت مدينة مونتريال بعد ظهر أمس الثلاثاء عاصفة هوجاء مصحوبة بالرياح والأمطار الغزيرة، تسبّبت في اقتلاع الأشجار ومن بينها أشجار معمّرة في بعض أحياء المدينة.

ويرجّح سيرج مانفيل عالم الأرصاد الجويّة في وزارة البيئة الكنديّة أن تكون ظاهرة عصف، microburst  بالانكليزيّة، قد ضربت منطقة نوتر دام دو غراس واقتلعت الأشجار التي هوت أغصانها على المنازل والسيّارات.

وأشار إلى أنّ العاصفة هي من بين الأقوى خلال فصل الصيف،  وكانت مصحوبة بأمطار غزيرة للغاية، وبرياح تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

وتسبّبت العاصفة في انقطاع التيّار الكهربائي عن نحو 32 ألف مشترك في مقاطعة كيبيك، من بينهم 24 ألف مشترك في مونتريال.

شجرة اقتاعتها الرياح وهوت على منزل في مدينة لاشوت/Radio-Canada/Jacaudrey Charbonneau

شجرة اقتاعتها الرياح وهوت على منزل في مدينة لاشوت/Radio-Canada/Jacaudrey Charbonneau

وتنشط فرق الاصلاح التابعة لشركة هيدرو كيبيك للطاقة في إصلاح الأعطال.

وفي مدينة لاشوت، تضرّر نحو من 310 مبان بالعاصفة حسب قول عمدة المدينة كارل بيلوكان في حين أشارت مصادر الأمن العام إلى إصابة ما بين 50 إلى 70 منزلا بأضرار.

وقامت شرطة كيبيك وفرق الاطفاء بجولة وطرقت أبواب المواطنين للتأكّد من أنّهم بخير ومن أنّهم قطعوا الأجهزة الكهربائيّة حرصا على سلامتهم.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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