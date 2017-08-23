الرئيس ترامب يتحدّث عن احتمال انسحاب بلاده من اتّفاق التبادل الحر لدول أميركا الشماليّة “نافتا”

بعد أقلّ من أسبوع على انطلاق جولة المفاوضات بشأن اتّفاق التبادل التجاري الحرّ في دول أميركا الشماليّة، المعروف بنافتا، قال الرئيس الأميركي ترامب إنّ بلاده قد تنسحب من الاتّفاق.

وكان الرئيس ترامب يتحدّث أمام مؤيّديه في فينيكس في ولاية اريزونا واستبعد أن تنجح اعادة التفاوض بشأن الاتّفاق المذكور.

وقال إنّ مستشاريه حثّوه على عدم الخروج عن النصّ المكتوب لخطابه، ولكنّه لم يستطع ذلك كما قال.

وأضاف أنّ بلاده ستنسحب "في وقت من الأوقات" من اتّفاق التبادل الحرّ الموقّع مع كندا والمكسيك.

"شخصيّا لاأعتقد أنّه يمكننا التوصّل إلى اتّفاق لأنّه طالما استفاد الآخرون منّا قال الرئيس ترامب"

وطالما هدّد الرئيس الأميركي بالانسحاب من الاتّفاق، ولكنّه تحدّث عنه يوم أمس للمرّة الأولى منذ انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الأسبوع الماضي، و التي تشارك فيها كلّ من كندا والولايات المتّحدة والمكسيك.

وكان ترامب قد تعهّد خلال حملته الانتخابيّة بانسحاب بلاده من نافتا واصفا إيّاه بأسوأ اتّفاق تجاري وقّعته الولايات المتّحدة.