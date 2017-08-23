مثول قاض أمام لجنة تأديبية في أونتاريو

يمثل القاضي بيرند زابيل اليوم الأربعاء أمام مجلس القضاء في أونتاريو الذي تلقى إحدى وثمانين شكوى ضده جراء ارتدائه في المحكمة قبعة مكتوب عليها شعار الرئيس الأميركي دونالد ترامب " فلنجعل أميركا عظيمة مجددا" بعيد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ويرأس أحد قضاة محكمة الاستئناف الجلسة التأديبية برفقة قاض من محكمة أونتاريو ومحام وأحد أفراد المجتمع.

محكمة القضاء العليا في أونتاريو © CBC

وستقرر اللجنة التأديبية ما إذا كان القاضي مذنبا أو لا بارتكاب سوء سلوك مهني . وفي حال ثبوت التهمة، فقد يتعرض إلى عقوبة تصل إلى حد تسريحه.

وكان القاضي قدم اعتذاره واعترف بأنه "أساء التصرف وتقدير العواقب"

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية