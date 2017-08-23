كندا: تظاهرتان للتنديد بالعنصرية

تجري ظهر اليوم تظاهرة مناهضة للعنصرية أمام السفارة الأميركية في العاصمة أوتاوا. ودعا المنظمون إلى تجمع سلمي لتثمين المساواة والتسامح . ويشارك في التظاهرة ممثلون عن منظمة العفو الدولية وعن المجلس الوطني للكنديين المسلمين.

كما ينظم "مجلس الكنديين" بعد ظهر اليوم تظاهرة في مدينة براندون – مانيتوبا لشجب الحقد والعنف في أعقاب أحداث شارلوتفيل.

ورأى رئيس فرع براندون للمنظمة سكوت بلايت أن النزعة إلى الحقد والعنصرية تتنامى في الولايات المتحدة وكندا منذ بضعة أشهر وأن اليمين المتطرف يحظى بتغطية إعلامية واسعة وأكد أن غالبية سكان براندون مسالمون .

تظاهرة أوتاوا © راديو كندا

تجدر الإشارة إلى أن التظاهرات المنددة باليمين المتشدد تأتي في أعقاب أحداث شارلوتفيل الأميركية في الثاني عشر من الشهر الجاري التي نظمها اليمين المتطرف والنازيون الجدد وتسببت يمقتل امرأة شابة. كما وقعت في مدينة كيبيك مواجهات بين قوات الشرطة ومتظاهرين تجمعوا للتنديد بتظاهرة نظمها اليمين المتطرف نهاية الأسبوع الفائت.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية