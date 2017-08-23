جمعية كندية لبنانية لمساعدة الأطفال المعوقين

تعمل مختلف الجاليات الثقافية والعرقية في كندا على مساعدة أوطانها الأم على أكثر من صعيد ، سياسي، تربوي، اقتصادي واجتماعي.

من تلك الجاليات الناشطة الجالية اللبنانية المنتشرة في معظم المدن من شرق كندا إلى غربها، والتي تضم عددا كبيرا من الجمعيات والمؤسسات والتنظيمات الخيرية التي تسعى لمساعدة أبناء الوطن الأم.

LCF

جمعية كندية لبنانية خيرية تهتم خاصة بمساعدة الأطفال المعوقين والمشردين في لبنان عبر تعاملها مع أربع جمعيات تُعنى بالشؤون الإنسانية، فتقوم بأنشطة سنوية لجمع التبرعات ، ما يمكّنها من تقديم أكثر من خمسين ألف دولار سنويا.

وهي تنظم في الأول من تشرين – أول أكتوبر نشاطا فنيا تطلعنا على تفاصيله رئيسة الجمعية السيدة نيكول عبد المسيح في مقابلة هاتفية أجريتها معها :استمعوا