دعوة للتثقيف الديني لمواجهة التطرف والقتل باسم الدين

في الوقت الذي يندحر فيه تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") في العراق وسوريا ومؤخراً في لبنان، وفيما المجتمعات الإسلامية تكرر رفضها القاطع له، يتجند شبان لتنفيذ أعمال إرهابية باسمه، إن في دول غربية كما حدث في إسبانيا الأسبوع الفائت حيثُ قُتل 15 مدنياً في برشلونة وأصيب أكثر من 100 آخرين بجراح فيما كان المخطط حصد عدد أكبر بكثير من الضحايا، أو في دول إسلامية كما حدث على سبيل المثال في باكستان قبل أقل من أسبوعين عندما أسفر انفجار عن مقتل 15 شخصاً بينهم سبعة مدنيين وإصابة 32 آخرين بجراح في ولاية بلوشستان.

إمام مسجد مدينة سان جان سور ريشوليو الكندية حسن غيّة في حديث إذاعي (أرشيف) © rcinet.ca

كيف يمكن مواجهة هذا الفكر المتطرّف والهدّام لدى شباب مقتنعين بأنهم في قتلهم الأبرياء إنما يتبعون شرع الله وأن ما يقومون به هو الصواب؟ ضيفي الإمام الكندي اللبناني الأصل حسن غيّة، إمام مسجد مدينة سان جان سور ريشوليو في مقاطعة كيبيك وعضو مجلس أئمة المقاطعة، يشدّد في حديث أجريته معه اليوم على أهمية التثقيف الديني على أيدي أهل العلم والاختصاص لمواجهة هذه الآفة.