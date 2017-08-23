إحتمال منح طالبي اللجوء القادمين من الولايات المتحدة رخص عمل مؤقتة

تدرس الحكومة الفدرالية وحكومة مقاطعة كيبيك إمكانية منح رخص عمل مؤقتة لآلاف طالبي اللجوء الذين قدموا براً من الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ريثما تتم دراسة طلباتهم. ويشكل الهايتيون الغالبية الساحقة من هؤلاء.

ورأى رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو أن رخص العمل المؤقتة قد تشكل حلاً على المدى القصير لهؤلاء، ووعد بأن تتم دراسة طلبات اللجوء التي تقدّموا بها بأسرع وقت ممكن.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو © CBC

وأوضح ترودو أن حكومته تعي أن "منح رخص عمل، وإن مؤقتة" لطالبي اللجوء بشكل يجعلهم يعتمدون بنسبة أقل على نظام الرعاية في كندا قد يكون "إيجابياً جداً" لهم.

وجاء كلام رئيس الحكومة الكندية في لقاء مع الصحافيين في مونتريال عقب اجتماع لمجموعة عمل الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات المكلفة بمعالجة مسألة اللجوء من الولايات المتحدة إلى كندا.

(وكالة الصحافة الكندية)