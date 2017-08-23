كندا: معدل الدين العقاري 200 ألف دولار، بزيادة 5% في سنة

بلغ معدل الدين العقاري في كندا في نهاية حزيران (يونيو) الفائت 198781 دولاراً، مرتفعاً بنسبة نحوٍ من 5% خلال 12 شهراً حسب تقرير صادر أمس عن وكالة مراقبة الديون "ترانس يونيون" (TransUnion).

وعزا التقرير هذا الارتفاع بصورة جزئية إلى ارتفاع أسعار العقارات، ما دفع الناس للاقتراض أكثر من أجل شراء مسكن.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد القروض العقارية في كندا إلى نحوٍ من ستة ملايين، أي بزيادة سنوية نسبتها 1,2%.

منزل معروض للبيع في مدينة ويندزور في مقاطعة أونتاريو (أرشيف) © Radio-Canada / Edith Drouin

لكن ارتفاع معدل الدين العقاري قابله تحسن في تسديد الديون، إذ سجل معدل التأخر في التسديد تراجعاً فصلياً ثالثاً على التوالي بلغت نسبته 0,56% في الربع السنوي الثاني من عام 2017، أي أن مقترضاً عقارياً واحداً من أصل 200 كان متأخراً أكثر من 60 يوماً عن تسديد القسط العقاري المتوجب عليه في نهاية حزيران (يونيو) الفائت.

(سي بي سي / كو ام إي)