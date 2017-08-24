اوتاوا: نظام دفع الرواتب الالكتروني مشاكله مستمرّة

ما زال نظام دفع الرواتب الالكتروني "فينيكس" الذي تستخدمه الحكومة الكنديّة يعاني العديد من المشاكل حسبما أفادت معلومات حصل عليها راديو كندا.

وتترك هذه المشاكل مضاعفات على 156 ألف موظّف أي ما يوازي تقريبا نصف مجموع موظّفي القطاع العام الفدرالي.

وتقوم الحكومة منذ شهر حزيران يونيو الفائت بجمع عدد الموظّفين المتأثّرين بمشاكل نظام الدفع، والذين تجاوز عددهم بقليل 156 ألف موظّف في الثامن من آب أغسطس الجاري.

وانتقدت نقابات الموظّفين وزارة الخدمات العامّة والتموين التي عمدت منذ فترة إلى نشر عدد المعاملات و"حركات الدفع" التي لم تتمّ معالجتها.

وترى النقابات أنّ طريقة العمل تلك تساهم في زيادة الوضع غموضا.

جودي فوت وزيرة الخدمات العامّة والتموين المسؤولة عن نظام دفع الرواتب الالكتروني فينيكس © Chaîne parlementaire

وانتقدت المعارضة في مجلس العموم الكندي تعامل الحكومة الليبراليّة مع هذه المسألة وتجاهلها الأسئلة التي طرحتها المعارضة حولها.

وتحدّث الكساندر بولريس النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد المعارض عمّا وصفه عدم كفاية الحكومة وعن نقص في الشفافيّة من قبلها.

ويأخد الديمقراطيّون الجدد على الحكومة عدم نشر عدد الموظّفين المتأثّرين بمشاكل نظام الدفع رغم أنّها أحصتها منذ عدّة أسابيع حسب قول النائب بولريس.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)