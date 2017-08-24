مونتريال: سيلين ديون تطلق مجموعة جديدة من الحقائب

احتشد عشرات الأشخاص وممثّلو الاعلام في وسط مدينة مونتريال ظهر أمس الاربعاء لمشاهدة النجمة الكنديّة العالميّة الذائعة الصيت سيلين ديون.

وكانت ديون قد وصلت إلى المدينة لإطلاق مجموعة جديدة من الحقائب من ماركة سيلين ديون.

وتضمّ المجموعة 200 حقيبة يد تتراوح أسعارها ما بين 80 دولارا و2000 دولار.

ويعود ريع مبيعات اليوم الأوّل إلى مؤسّسة مستشفى سانت جوستين للأطفال في مونتريال الذي ترعاه الفنّانة.

سيلين ديون خلال غحدى حفلاتها في مركز بيل في مونتريال © PC / Graham Hughes

وأكّدت سيلين ديون في حديثها للصحافيّين أنّها تستيطر تماما على حياتها المهنيّة.

وأكّدت أنّ زوجها ومدير أعمالها الراحل رينيه انجليل كان شديد الحماية لها ويحيطها بأفضل الأشخاص.

وباتت اليوم "أكثر حريّة" وأصبحت هي المسؤولة الرئيسة بعد أن كان يتمّ توجيهها حول ما نبغي أن تقوم به كما قالت.

وكشفت سيلين ديون أنّها تقوم بتسجيل البوم باللغة الانكليزيّة سيصدر العام المقبل 2018.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)